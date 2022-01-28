樓盤點睛：大灣區珠海樓盤推介
文章日期：2022年1月28日
大灣區珠海
珠海金灣寶龍城 多業態多功能城市綜合體珠海金灣寶龍城坐落於珠海金灣區航空新城，北連珠海大道、南接金銘東路、西臨科工路、東近規劃中的金灣樞紐站，位於完善的交通幾何中心。
這個項目總佔地達19.39萬平方米，總建築面積約 57.38萬平方米，作為珠海首個「港澳國際城」多業態多功能城市綜合體項目，涵蓋精裝住宅約24.19 萬平方米、五星級藝術酒店約2.44萬平方米、甲級寫字樓約4.09萬平方米、酒店式辦公1.74萬平方米、7萬平方米的商場及商業街。
項目所在地交通發達，路線選擇多樣，從珠海城市主幹道、接駁高速公路、再到大橋，城軌，一應俱全。項目更以高標準打造「六大中心」，包括國際商務中心、市民藝術中心、產業服務中心、公共文化中心、奧體中心、青少年婦女兒童活動中心，料將為金灣區帶來高起點規劃的公共服務、產業孵化、商業娛樂、文化體育等生產、生活設施。
區內亦匯聚全齡優教資源，包括金灣區航空新城小學、金灣區航空新城中學、金灣區一小、金灣一中、廣東實驗中學、珠海金灣學校等知名學校以及三所高校。
寶龍集團於1990年在澳門成立，已形成地產、商業、酒店、文化藝術等多元產業協同發展的格局，企業使命是「讓空間有愛」，旨在成為受人尊敬的百年企業和全球領先的城市空間運營商。
Presented by：WAW Creation
珠海金灣寶龍城
地址：珠海市航空新城科工路
開發商：珠海鵬灣置業有限公司
佔地面積：19.38萬平方米
總建築面積：57.38萬平方米
在售面積：68-83平方米（二至三房）
91-126平方米（三至四房）
售價：總價150萬元人民幣起
裝修狀況：精裝修
產權年限：住宅70年，商業、辦公40年
交付時間：2024年1月
香港代理：中原地產
查詢：8202 8321
大灣區珠海
天茂「領航灣」 享一線水岸景觀
擁有—線水岸景觀的天茂「領航灣」，位處航空新城最後一塊沿河純住宅用地。歷經8年發展，航空新城已現雛形，臨河地塊亦悉數出讓，部分樓盤更接近售罄。
在樓盤設計上，推窗即有無遮擋的一線河景視覺享受，加上建築設計南北通透，一邊可看園林四季常青，另一邊可聽潺潺流水，遠眺千畝高爾夫球場，別有一番趣味。同時，樓盤提供有稀缺小戶型，上車門檻低；其面積約73平方米的兩房單位，格局方正，動靜分區。衛浴乾濕分離、兩房均帶觀景窗台，大大提高了空間使用效率。由於小面積意味低總價，堪稱是上車航空新城的最佳門票。當然，這樣的小面積產品，未來流通的靈活度也更具優勢。
此外，項目與金灣華發商都、金灣圖書館、毛林金灣大酒店只一路相隔。換言之，業主走出社區就能體驗豐富的休閒配套。教育方面，項目規劃建設有一所12班公立幼稚園和一所36班公立小學，為業主提供一條龍的教育資源。
眾所周知，金灣是珠海唯一坐擁機場、港口、鐵路、城軌、高速公路等海陸空立體交通網絡的板塊，可源源不斷地承接灣區利好，航空新城則是金灣中心所在。項目與橫琴粵澳深度合作區一橋之隔，在享受橫琴紅利的外溢上，自可「近水樓台先得月」。未來，從項目出發，可快速到達橫琴，暢達港澳。目前一橋之外的橫琴，住宅售價早已突破每平方米5萬元人民幣；相比之下，天茂領航灣的價格更具明顯優勢。
項目開發商天茂集團始於2001年，立足長春；目前業務涵蓋房地產開發、項目管理、科技、金融、文化旅遊、設施農業、汽車、物業服務等多元化領域。天茂湖、天茂「城中央」、天茂「未來城」等精品項目，皆出自天茂集團之手，至今建成及在建項目總規模約338萬平方米，土地儲備約476萬平方米。