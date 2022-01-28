樓盤點睛：大灣區珠海樓盤推介

大灣區珠海

珠海金灣寶龍城 多業態多功能城市綜合體

珠海金灣寶龍城坐落於珠海金灣區航空新城，北連珠海大道、南接金銘東路、西臨科工路、東近規劃中的金灣樞紐站，位於完善的交通幾何中心。

這個項目總佔地達19.39萬平方米，總建築面積約 57.38萬平方米，作為珠海首個「港澳國際城」多業態多功能城市綜合體項目，涵蓋精裝住宅約24.19 萬平方米、五星級藝術酒店約2.44萬平方米、甲級寫字樓約4.09萬平方米、酒店式辦公1.74萬平方米、7萬平方米的商場及商業街。

項目所在地交通發達，路線選擇多樣，從珠海城市主幹道、接駁高速公路、再到大橋，城軌，一應俱全。項目更以高標準打造「六大中心」，包括國際商務中心、市民藝術中心、產業服務中心、公共文化中心、奧體中心、青少年婦女兒童活動中心，料將為金灣區帶來高起點規劃的公共服務、產業孵化、商業娛樂、文化體育等生產、生活設施。

區內亦匯聚全齡優教資源，包括金灣區航空新城小學、金灣區航空新城中學、金灣區一小、金灣一中、廣東實驗中學、珠海金灣學校等知名學校以及三所高校。

寶龍集團於1990年在澳門成立，已形成地產、商業、酒店、文化藝術等多元產業協同發展的格局，企業使命是「讓空間有愛」，旨在成為受人尊敬的百年企業和全球領先的城市空間運營商。

Presented by：WAW Creation

珠海金灣寶龍城

地址：珠海市航空新城科工路

開發商：珠海鵬灣置業有限公司

佔地面積：19.38萬平方米

總建築面積：57.38萬平方米

在售面積：68-83平方米（二至三房）

91-126平方米（三至四房）

售價：總價150萬元人民幣起

裝修狀況：精裝修

產權年限：住宅70年，商業、辦公40年

交付時間：2024年1月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

大灣區珠海

天茂「領航灣」 享一線水岸景觀

擁有—線水岸景觀的天茂「領航灣」，位處航空新城最後一塊沿河純住宅用地。歷經8年發展，航空新城已現雛形，臨河地塊亦悉數出讓，部分樓盤更接近售罄。

在樓盤設計上，推窗即有無遮擋的一線河景視覺享受，加上建築設計南北通透，一邊可看園林四季常青，另一邊可聽潺潺流水，遠眺千畝高爾夫球場，別有一番趣味。同時，樓盤提供有稀缺小戶型，上車門檻低；其面積約73平方米的兩房單位，格局方正，動靜分區。衛浴乾濕分離、兩房均帶觀景窗台，大大提高了空間使用效率。由於小面積意味低總價，堪稱是上車航空新城的最佳門票。當然，這樣的小面積產品，未來流通的靈活度也更具優勢。

此外，項目與金灣華發商都、金灣圖書館、毛林金灣大酒店只一路相隔。換言之，業主走出社區就能體驗豐富的休閒配套。教育方面，項目規劃建設有一所12班公立幼稚園和一所36班公立小學，為業主提供一條龍的教育資源。

眾所周知，金灣是珠海唯一坐擁機場、港口、鐵路、城軌、高速公路等海陸空立體交通網絡的板塊，可源源不斷地承接灣區利好，航空新城則是金灣中心所在。項目與橫琴粵澳深度合作區一橋之隔，在享受橫琴紅利的外溢上，自可「近水樓台先得月」。未來，從項目出發，可快速到達橫琴，暢達港澳。目前一橋之外的橫琴，住宅售價早已突破每平方米5萬元人民幣；相比之下，天茂領航灣的價格更具明顯優勢。

項目開發商天茂集團始於2001年，立足長春；目前業務涵蓋房地產開發、項目管理、科技、金融、文化旅遊、設施農業、汽車、物業服務等多元化領域。天茂湖、天茂「城中央」、天茂「未來城」等精品項目，皆出自天茂集團之手，至今建成及在建項目總規模約338萬平方米，土地儲備約476萬平方米。

天茂「領航灣」

地址：珠海市金灣航空新城

開發商：天茂集團

總伙數：894伙

單位間隔：2房-4房

在售面積：約73-119平方米

售價：人民幣25,500元/平方米起

產權年限：70年普通住宅

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733