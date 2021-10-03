Bloomberg Intelligence信用分析師Daniel Fan表示，若上述債券償付失敗，或會引發恒大其他債券的交叉違約風險。他續指，只要投資者達到一定數額門檻，相關債券持有人理論上可以要求受托管理人宣告正式違約，隨即有可能觸發其他不透明債券的持有人採取同樣行動。

有律師事務所發言人表示，正就Jumbo Fortune的事宜為不同投資者提供諮詢。

報道又指，恒大部份債券發行文件有加速償付條款，即欠款達2000萬美元可構成違約事件；惟債券被正式宣布違約前，債權人大多無法採取法律行動。由於這類債券未有在交易所上市，缺乏公開信息，澳新銀行亞洲信貸策略師Ting Meng稱，若債券持有人未有提出，則不會透露債務的存在。