報道指，附近一帶的農地、棕地、溫地、綠化地帶，以及祖堂地等，均可進行研究，以提升區內發展潛力，為基層市民提供更多公營房屋單位。

據報，因應區內直通前海，料日後將吸納創科及金融專才遷入居住，故新發展區的公私營房屋比例將維持51比49，私營房屋比例較其他新發展區為多。

報道又指，港府亦會重新打造該區的交通基建，包括在洪水橋興建鐵路系統，連接深圳前海，建成後，由洪水橋到前海只須十分鐘車程。正在進行詳細規劃及設計的北環線，亦將打通各個新發展地點。據當局早前提交的文件，擬議建造的北環線，除了包括錦上路站、凹頭、牛潭尾及新田等建議車站，工程亦包括潛在錦上路以南擴建、位於新田以北潛在落馬洲河套及皇崗口岸分線之備置工程，已為日後可能出現接駁走線留下伏筆。