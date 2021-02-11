港股ADR跌153點 夜期低水11點 南北水休市
文章日期：2021年10月4日 08:47
美股向上，港股ADR跌153點或0.63%，報24392點，即月恒指夜期升41點，低水11點，報24565點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.75%，折合報457.92元；阿里巴巴（9988）跌1.32%，折合報1400.33元；美團（3690）跌0.11%，折合報246.32元；匯控（0005）升0.3%，折合報41.07元；建行（0939）跌1.01%，折合報5.52元。
道期現升0.114%；標期現升0.18%；納期現升0.22%。日股現升0.26%，韓股休市，澳股現升1.28%。
內地假期休市，南北水休市。
今日焦點股份可留意：
聯想（0992）：上交所受理CDR發行上市申請，擬集資120億。
據報政府擬全面規劃新界北，料建40至50萬住宅。
比亞迪（1211）9月新能源汽車銷量增2.6倍。
偉源控股（1343）：暫有77名員工確診新冠肺炎，或對今年合約工程造成延誤。
金界（3918）︰柬埔寨衛生部批准NagaWorld重啟。
受「芯荒」拖累，理想汽車（2015）上月交付7094輛。
小鵬汽車（9868）上月交付量增逾四成，傳有意藉收購擴大產能。
外電︰伊利擬購港上市奶粉股澳優（1717）。
澳門9月賭收按年升166%，遜預期。
卜鋒國際（0043）大股東提每股1.15元私有化，另發盈警料首8個月盈利大減。
新創建（0659）全年多賺五成，末期息派0.3元。
新世界（0017）全年多賺7%，末期息1.5元。