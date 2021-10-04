恒指低開96點 聯想升7% 卜鋒升15%
文章日期：2021年10月4日 09:28
恒指今早低開96點或0.4%，報24478點，成交金額54億元；國指今早低開57點或0.67%，報8668點。恒生科技指數開市報6054點，跌0.78%。
藍籌8隻升，42隻下跌，10隻無升跌。友邦（1299）升2.06%，報91.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻41點；碧桂園（2007）跌3.98%，報7.73元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.7%，報242.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低34點。
恒生科技指數成份股9隻升，14隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報9元，升7.53%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報24.65元，跌5.37%。
恒指高於10天線(24437.16點)。
聯想（0992）：上交所受理CDR發行上市申請，擬集資120億。開市報9元，升7.53%。
據報政府擬全面規劃新界北，料建40至50萬住宅。本地地產股向下，新世界發展（0017）開市報31.6元，跌0.78%；新鴻基地產（0016）開市報96.4元，跌1.03%；長實集團（1113）開市報44.25元，跌1.88%；恒地（0012）開市報29.85元，無升跌。
比亞迪（1211）9月新能源汽車銷量增2.6倍。開市報246元，升1.23%。
偉源控股（1343）：暫有77名員工確診新冠肺炎，或對今年合約工程造成延誤。無成交，報0.108元。
金界（3918）︰柬埔寨衛生部批准NagaWorld重啟。開市報6.6元，跌0.75%。
受「芯荒」拖累，理想汽車（2015）上月交付7094輛。開市報104.2元，升2.96%。
小鵬汽車（9868）上月交付量增逾四成，傳有意藉收購擴大產能。開市報138.3元，升2.44%。
外電︰伊利擬購港上市奶粉股澳優（1717）。開市報8.5元，升5.72%。
澳門9月賭收按年升166%，遜預期。濠賭股無升跌，新濠國際發展（0200）無成交，報9.16元；美高梅中國（2282）開市報4.84元，無升跌；澳博控股（0880）開市報5.3元，無升跌；永利澳門（1128）開市報6.66元，升2.15%；銀河娛樂（0027）開市報40元，無升跌；金沙中國（1928）開市報16元，無升跌。
卜鋒國際（0043）大股東提每股1.15元私有化，另發盈警料首8個月盈利大減。創52周高，見1.11元，開市報1.11元，升15.63%。
新創建（0659）全年多賺五成，末期息派0.3元。開市報7.28元，升0.97%。
新世界（0017）全年多賺7%，末期息1.5元。開市報31.6元，跌0.78%。
破頂股表現
破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創52周高，見2.2元，開市報2.2元，升6.28%。
異動股
上升異動股，包括，新東方（9901）開市報15.78元，升9.43%；泰凌醫藥（1011）開市報0.093元，升8.14%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見2.2元，開市報2.2元，升6.28%；榮萬家（2146）開市報8.95元，升5.92%；英皇鐘錶珠寶（0887）開市報0.188元，升5.62%；龍光地產（3380）開市報8.55元，升5.04%；東岳（0189）開市報20.4元，升4.94%。
下跌異動股，包括，恒大汽車（0708）開市報2.84元，跌5.96%；晶苑國際（2232）開市報2.67元，跌5.32%；龍源電力（0916）開市報18.22元，跌5.3%；開拓藥業（9939）開市報49.7元，跌4.88%；復星醫藥（2196）開市報38.25元，跌4.49%；卓悅控股（0653）開市報0.151元，跌4.43%；恒騰（0136）開市報2.21元，跌4.33%。
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