港元拆息個別發展 1個月HIBOR由跌轉升
文章日期：2021年10月4日 11:16
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.07點子至0.06411%。
港元現報7.7864元貶值6點子，曾貶值最多19點子，報7.7877元，亦曾升值最多8點子，報7.785元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.22點子至0.03705%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.03875%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.04804%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至0.14143%；6個月期HIBOR升0.22點子至0.23804%；12個月期HIBOR無升跌，報0.33339%。
美元指數現報94.078升值0.043點或0.05%。
美元1個月期LIBOR報0.07525%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0111%，連續7日擴闊，利差是2021年8月18日後最高，當日差距為-0.0103%
對上一次連續7日擴闊，是2021年2月02日，當日利差報0.0444%。
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