內地休市，美債息回調多日後重拾漲勢，10年期債息現升至1.47%，港股今早延續9月跌勢，科指跌穿6000點關，但半日表現卻是三大指數中最佳。恒指今早低開96點見半日高位，最多曾跌667點，半日高低波幅571點。