恒指半日跌553點 科指表現最佳 科技、醫療醫藥股續破底
文章日期：2021年10月4日 12:14
內地休市，美債息回調多日後重拾漲勢，10年期債息現升至1.47%，港股今早延續9月跌勢，科指跌穿6000點關，但半日表現卻是三大指數中最佳。恒指今早低開96點見半日高位，最多曾跌667點，半日高低波幅571點。
恒指半日跌553點或2.25%，報24022點，成交金額661億元；國指跌212點或2.43%，報8514點。恒生科技指數收報5982點，跌1.95%。
藍籌5隻升，55隻下跌，0隻無升跌。新世界發展（0017）升1.73%，收報32.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；藥明生物（2269）跌7.75%，收報116.7元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌3.97%，收報236.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低81點。
恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報9.23元，升10.27%；跌幅最大的是閱文（0772）收報56.3元，跌5.22%。
恒指跌穿10天線(24391.55點)。
北水、南水休市
聯想（0992）：上交所受理CDR發行上市申請，擬集資120億。收報9.23元，升10.27%。
據報政府擬全面規劃新界北，料建40至50萬住宅。本地地產股個別發展，新世界發展（0017）收報32.4元，升1.73%；新鴻基地產（0016）收報97元，跌0.41%；長實集團（1113）收報44.7元，跌0.89%；恒地（0012）收報30.05元，升0.67%。
比亞迪（1211）9月新能源汽車銷量增2.6倍。收報242元，跌0.41%。
偉源控股（1343）：暫有77名員工確診新冠肺炎，或對今年合約工程造成延誤。收報0.11元，升1.85%。
金界（3918）︰柬埔寨衛生部批准NagaWorld重啟。收報6.93元，升4.21%。
受「芯荒」拖累，理想汽車（2015）上月交付7094輛。收報100.6元，跌0.59%。
小鵬汽車（9868）上月交付量增逾四成，傳有意藉收購擴大產能。收報136.5元，升1.11%。
外電︰伊利擬購港上市奶粉股澳優（1717）。收報8.01元，跌0.37%。
澳門9月賭收按年升166%，遜預期。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報9.13元，跌0.33%；美高梅中國（2282）收報5.04元，升4.13%；澳博控股（0880）收報5.28元，跌0.38%；永利澳門（1128）收報6.49元，跌0.46%；銀河娛樂（0027）收報39.6元，跌1%；金沙中國（1928）收報15.94元，跌0.38%；信德（0242）收報2.07元，跌0.96%。
卜鋒國際（0043）大股東提每股1.15元私有化，另發盈警料首8個月盈利大減。創52周高，見1.12元，收報1.1元，升14.58%。
新創建（0659）全年多賺五成，末期息派0.3元。收報7.28元，升0.97%。
新世界（0017）全年多賺7%，末期息1.5元。收報32.4元，升1.73%。
破頂股表現
破頂股包括，科濟藥業（2171）創上市新高，見57.25元，收報54.6元，升0.18%；天津創業環保（1065）創52周高，見3.92元，收報3.8元，跌2.31%；亞信科技（1675）創52周高，見13.66元，收報13.52元，升4.97%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見2.4元，收報2.34元，升13.04%；中廣核（1816）創52周高，見2.55元，收報2.43元，升2.53%；卜鋒國際（0043）創52周高，見1.12元，收報1.1元，升14.58%。
破底股方面
科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見138.1元，收報138.9元，跌2.32%；魯大師（3601）創上市新低，見1.6元，收報1.6元，跌3.03%；寶尊電商（9991）創上市新低，見44.05元，收報44.45元，跌2.31%；醫渡（2158）創上市新低，見24.5元，收報24.9元，跌3.68%；聯易融（9959）創上市新低，見7.65元，收報7.93元，跌1.12%；眾安在綫（6060）見52周低30.7元，收報31.15元，跌2.81%。
內房、物管相關股破底，包括，康橋悅（2205）創上市新低，見3.2元，收報3.64元，升2.82%；當代置業（1107）創上市新低，見0.56元，收報0.57元，跌1.72%。
藥、醫療股破底，包括，復宏漢霖（2696）創上市新低，見22.85元，收報23.15元，跌5.7%；歌禮製藥（1672）創上市新低，見2.6元，收報2.68元，升1.13%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見13.98元，收報14.22元，跌4.69%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見6.54元，收報6.83元，升1.94%；心通醫療（2160）創上市新低，見5.89元，收報6.02元，跌3.53%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見20.25元，收報20.25元，跌3.57%；康聖環球（9960）創上市新低，見5.58元，收報5.59元，跌6.21%；中生製藥（1177）見52周低6.03元，收報6.07元，跌6.04%；長江生命科技（0775）見52周低0.71元，收報0.72元，跌1.37%；平安好醫生（1833）見52周低47.1元，收報49.5元，跌2.17%。
其他破底股包括，南方通信（1617）創上市新低，見0.124元，收報0.145元，無升跌；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.56元，收報0.56元，跌6.67%；瑞聲（2018）見52周低36.5元，收報37元，跌0.4%；比亞迪電子（0285）見52周低26.4元，收報27元，跌1.64%；天立教育（1773）見52周低1.2元，收報1.29元，跌24.56%；家鄉互動（3798）見52周低2元，收報2.09元，跌2.79%；電視廣播（0511）見52周低5.84元，收報5.91元，跌3.9%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.98元，跌1.01%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，跌0.98%；中國聯通（0762）見52周低3.92元，收報3.93元，跌0.51%；招金礦業（1818）見52周低5.31元，收報5.43元，跌0.91%；萬洲（0288）見52周低5.26元，收報5.35元，跌3.6%；聯通（0762）見52周低3.92元，收報3.93元，跌0.51%；利福（1212）見52周低4.05元，收報4.22元，跌0.24%；太陽娛樂（8082）見52周低0.185元，收報0.187元，跌14.22%；冠均國際（1629）見52周低0.7元，收報0.74元，升2.78%。
異動股
上升異動股，包括，聯眾（6899）收報0.415元，升13.7%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見2.4元，收報2.34元，升13.04%；新東方（9901）收報16.12元，升11.79%；恒大汽車（0708）收報3.34元，升10.6%；復星旅遊文化（1992）收報11.08元，升9.7%；希望教育（1765）收報1.25元，升7.76%；國航（0753）收報5.53元，升7.38%。
下跌異動股，包括，康希諾生物（6185）收報206.8元，跌24.8%；天立教育（1773）見52周低1.2元，收報1.29元，跌24.56%；開拓藥業（9939）收報40.3元，跌22.87%；復星醫藥（2196）收報32.1元，跌19.85%；新世紀醫療（1518）收報0.9元，跌17.43%；嘉和生物（6998）收報12.06元，跌15.66%；太陽娛樂（8082）見52周低0.185元，收報0.187元，跌14.22%；龍皇（8493）收報0.137元，跌8.67%；京投交通科技（1522）收報0.55元，跌8.33%；新天綠色能源（0956）收報7.17元，跌8.08%；石四藥集團（2005）收報3.87元，跌8.08%。