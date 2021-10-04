大型科技股、中資金融股、醫藥股捱沽。美團（3690）、平保（2318）招行（3968）跌4%。藥明生物（2269）跌8%，康希諾（6185）跌兩成半。體育用品、汽車、電力、燃氣股沽壓明顯，李寧（2331）、長汽（2333）跌3%、潤電（0836）、龍源（0916）跌6%、7%。航運、金屬礦石、食品、體育用品、家品等跌幅榜居前。

石油煤炭股逆市偏強。內房物管股靠穩偏好。假期概念的旅遊、航空、酒店、餐飲、電影等消費股向好，國航（0753）升7%，新秀麗（1910）升半成，海昌海洋公園（2255）逾升一成。旅遊在線平台攜程（9961）升4%。百威亞太（1876）上月跌至低位後走勢逐步改善，今早向上挑戰20元關口阻力值得留意。

百威亞太的業務受到疫情反覆影響，早前遭大摩下調今明兩年收入預測，以及目標價降至29元，但維持增持評級。公司在中國市場進展良好，在南韓推出的新產品市佔率上升獲看好。走勢上，該股10天線回升重上20天線走勢轉穩，短線或受制20元關口阻力，倘未能突破，可於20天線小注博見底。低收19元止蝕。

劉思明

投資版副主編