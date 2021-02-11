恒指今早低開96點已見全日高位，早市跌667點齊見全日低位，午後大市未有突破，全日高低波幅維持571點。

恒指收市跌539點或2.19%，報24036點，成交金額1132億元，較上日減少1.59%，成交金額是6月28日1015.97億元成交後最少；國指跌205點或2.35%，報8521點。恒生科技指數收報5973點，跌2.09%。

藍籌9隻升，49隻下跌，2隻無升跌。新世界發展（0017）升2.35%，收報32.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；藥明生物（2269）跌8.62%，收報115.6元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌3.97%，收報236.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低81點。

恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報9.19元，升9.8%；跌幅最大的是閱文（0772）收報56.35元，跌5.13%。

北水、南水休市。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.72%，是9月20日後最大跌幅，收市報24036.37點，是2020年10月6日後收市新低，當日報23980.65點。恒指連跌2日，累計跌627.13點，對上一次連跌2日是9月14日。

科指曾跌最多2.7%，是9月29日後最大跌幅，當日跌幅為3.45%。今日收市報5973.8點，是8月20日後收市新低，當日報5895.06點。連跌3日，累計跌257.75點，對上一次連跌3日是9月15日。

國指曾跌最多2.86%，是9月20日後最大跌幅，當日跌幅為4.66%。今日收市報8521.19點，是2016年7月6日後收市新低，當日報8503.14點。連跌2日累計跌239.25點，對上一次連跌2日是9月27日。

午後消息股表現

據報平保（2318）考慮出售方正集團壽險業務。收報51.25元，跌3.76%。

騰訊視頻、愛奇藝及優酷宣布取消劇集超前點播。騰訊（0700）收報457元，跌0.95%。

傳收購恒大物業51%股份。恒大（3333）、恒大物業（6666）停牌，恒大汽車（0708）曾升最多34.77%，收報3.9元，升29.14%。

今早及隔晚消息股表現

口服新冠藥申請緊急使用，復星醫藥（2196）收報32.4元，跌19.1%。

聯想（0992）：上交所受理CDR發行上市申請，擬集資120億。收報9.19元，升9.8%。

據報政府擬全面規劃新界北，料建40至50萬住宅。本地地產股新世界發展（0017）收報32.6元，升2.35%；新鴻基地產（0016）收報97.35元，跌0.05%；長實集團（1113）收報44.75元，跌0.78%；恒地（0012）收報30.1元，升0.84%。

比亞迪（1211）9月新能源汽車銷量增2.6倍。收報241.8元，跌0.49%。

偉源控股（1343）：暫有77名員工確診新冠肺炎，或對今年合約工程造成延誤。收報0.103元，跌4.63%。

金界（3918）︰柬埔寨衛生部批准NagaWorld重啟。收報7.1元，升6.77%。

受「芯荒」拖累，理想汽車（2015）上月交付7094輛。收報101元，跌0.2%。

小鵬汽車（9868）上月交付量增逾四成，傳有意藉收購擴大產能。收報136.6元，升1.19%。

外電︰伊利擬購港上市奶粉股澳優（1717）。收報8.51元，升5.85%。

澳門9月賭收按年升166%，遜預期。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報9.24元，升0.87%；美高梅中國（2282）收報5.04元，升4.13%；澳博控股（0880）收報5.28元，跌0.38%；永利澳門（1128）收報6.43元，跌1.38%；銀河娛樂（0027）收報39.65元，跌0.88%；金沙中國（1928）收報15.98元，跌0.13%。

卜鋒國際（0043）大股東提每股1.15元私有化，另發盈警料首8個月盈利大減。創52周高，見1.12元，收報1.11元，升15.63%。

新創建（0659）全年多賺五成，末期息派0.3元。收報7.27元，升0.83%。

新世界（0017）全年多賺7%，末期息1.5元。收報32.6元，升2.35%。

破頂股表現

破頂股包括，科濟藥業（2171）創上市新高，見57.25元，收報53.8元，跌1.28%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見2.51元，收報2.51元，升21.26%；天津創業環保（1065）創52周高，見3.92元，收報3.75元，跌3.6%；亞信科技（1675）創52周高，見13.66元，收報13.46元，升4.5%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；中廣核（1816）創52周高，見2.55元，收報2.44元，升2.95%；中國高精密（0591）創52周高，見1.22元，見52周低1.22元，收報1.22元，無升跌；卜鋒國際（0043）創52周高，見1.12元，收報1.11元，升15.63%。

破底股方面

科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見136.4元，收報137元，跌3.66%；魯大師（3601）創上市新低，見1.58元，收報1.59元，跌3.64%；寶尊電商（9991）創上市新低，見43.95元，收報44.1元，跌3.08%；醫渡（2158）創上市新低，見24.5元，收報24.7元，跌4.45%；聯易融（9959）創上市新低，見7.65元，收報8.08元，升0.75%；家鄉互動（3798）見52周低2元，收報2.12元，跌1.4%；眾安在綫（6060）見52周低30.65元，收報30.95元，跌3.43%。

醫療醫藥股破底，包括，復宏漢霖（2696）創上市新低，見22.6元，收報22.7元，跌7.54%；歌禮製藥（1672）創上市新低，見2.44元，收報2.5元，跌5.66%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見13.98元，收報14.1元，跌5.5%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見6.54元，收報6.69元，跌0.15%；心通醫療（2160）創上市新低，見5.89元，收報6.07元，跌2.72%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見19.72元，收報20.2元，跌3.81%；康聖環球（9960）創上市新低，見5.5元，收報5.62元，跌5.7%；中生製藥（1177）見52周低6.03元，收報6.13元，跌5.11%；長江生命科技（0775）見52周低0.71元，收報0.73元，無升跌；平安好醫生（1833）見52周低47.1元，收報49.15元，跌2.87%。

內房物管股破底，包括，康橋悅（2205）創上市新低，見3.2元，收報3.64元，升2.82%；當代置業（1107）創上市新低，見0.56元，收報0.57元，跌1.72%。

其他破底股包括，南方通信（1617）創上市新低，見0.124元，收報0.143元，跌1.38%；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.56元，收報0.57元，跌5%；瑞聲（2018）見52周低36.5元，收報36.8元，跌0.94%；比亞迪電子（0285）見52周低26.4元，收報27元，跌1.64%；天立教育（1773）見52周低1.2元，收報1.39元，跌18.71%；電視廣播（0511）見52周低5.84元，收報5.97元，跌2.93%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.99元，無升跌；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，跌0.98%；中國聯通（0762）見52周低3.91元，收報3.93元，跌0.51%；招金礦業（1818）見52周低5.31元，收報5.33元，跌2.74%；萬洲（0288）見52周低5.26元，收報5.38元，跌3.06%；聯通（0762）見52周低3.91元，收報3.93元，跌0.51%；英皇文化產業（0491）見52周低0.062元，收報0.068元，升9.68%；利福（1212）見52周低4.05元，收報4.2元，跌0.71%；太陽娛樂（8082）見52周低0.185元，收報0.195元，跌10.55%；冠均國際（1629）見52周低0.7元，收報0.74元，升2.78%；港通控股（0032）見52周低10.64元，收報10.64元，跌3.45%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.5元，收報23.5元，無升跌；中國高精密（0591）創52周高，見1.22元，見52周低1.22元，收報1.22元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，恒大汽車（0708）收報3.9元，升29.14%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見2.51元，收報2.51元，升21.26%；易居企業（2048）收報1.39元，升17.8%；卜鋒國際（0043）創52周高，見1.12元，收報1.11元，升15.63%；維太創科（6133）收報0.36元，升14.29%；新東方（9901）收報16.2元，升12.34%；聯眾（6899）收報0.405元，升10.96%；復星旅遊文化（1992）收報11.18元，升10.69%；百盛商業（3368）收報0.28元，升9.8%。

下跌異動股，包括，開拓藥業（9939）收報38.9元，跌25.55%；康希諾生物（6185）收報212元，跌22.91%；嘉和生物（6998）收報11.54元，跌19.3%；復星醫藥（2196）收報32.4元，跌19.1%；天立教育（1773）見52周低1.2元，收報1.39元，跌18.71%；盛諾集團（1418）收報0.242元，跌16.55%；太陽娛樂（8082）見52周低0.185元，收報0.195元，跌10.55%；東方海外（0316）收報121.3元，跌10.28%；齊合環保（0976）收報1.16元，跌9.38%。

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