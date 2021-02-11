調查顯示，目前行業的管理資產總值有41%來自中國內地，已於去年此比例為40%。受訪者預期有關數字將在五年內進一步增至51%。85%受訪會員公司表示，除中國內地外，以第二代（或第三代）作為目標，亦為香港私人財富管理市場締造最龐大的增長機遇。

報告顯示，目前只有6%的受訪會員公司將其管理資產總值逾10%用作ESG投資，但72%的受訪者相信，他們會於五年內將逾10%的管理資產總值用作ESG投資。

42%的受訪高淨值客戶表示，在接下來的12個月，他們在所有資產類別中的風險胃納均顯著或略有增加，有關比例於去年為29%。

私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲指，證監會數據顯示香港私人財富管理行業於去年仍錄得資金淨流入6560億港元，加上資產回報率達17.5%，均令AUM於去年增長25%至11.3萬億港元。

她表示，期待與有關當局討論未來如何擴展跨境理財通試點計劃的覆蓋範圍，希望個人投資限額能擴至800萬港元，產品種類擴闊例如包括指數基金等以滿足客戶需求，她認為若這些日後成事，理財通及大灣區會是資產管理增長的一股動力。

記者：胡學能

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