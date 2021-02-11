跟據白皮書建議，架構的設計依循三個主要原則，即符合安全性、效率及開放性。數碼港元由批發系統和零售系統兩個層面組成，零售層面央行數碼貨幣或獲央行數碼貨幣支持的電子貨幣（統稱rCBDC），會向市民大眾分發，在市面流通。

央行另外會向商業銀行及支付服務提供者等金融中介人，發行批發層面央行數碼貨幣（wCBDC），並且是央行的一項負債。金融中介人可在批發系統層面利用wCBDC進行銀行間同業結算。金融中介人在零售系統層面分發rCBDC時，必需抵押wCBDC以作為支持資產。

用戶私隱保障方面，建議架構採用了數碼方式證明rCBDC的真偽及價值，央行則不需要追踪個別用戶的rCBDC交易而其擁有權亦能得到證明。金管局指，白皮書中提議的設計，能夠在保障私隱的情況下追蹤交易，為保護私隱方面有突破性安排的技術架構。

金管局表示，當局邀請廣邀學術界及業界就建議架構提出意見，目前七項有待進一步探討的問題。例如私隱方面，當局希望研究不同私隱模型，例如匿名、化 名、元數據混淆及交易保密，以及是否適用於獲央行數碼貨幣支持的電子貨幣。

另外，當局亦希望探討可以同時保障用戶私隱和確保系統及交易穩健完整的設計，即能防止未經授權的操控、準確記錄交易及防範欺詐。

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