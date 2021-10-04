港緊跟內地清零政策 學者：礙國際交流
文章日期：2021年10月4日 17:15
【明報專訊】香港政府為增進與內地通關機會，拒絕「與病毒共存」放寬入境隔離政策，緊跟內地的清零政策，檢疫措施因而較為嚴苛，令這個國際金融中心面臨兩難局面。維珍尼亞理工大學經濟系副教授曾國平（圖）認為，內地有條件實施嚴厲的清零政策，除了政府權力較大，經濟亦向自給自足發展，短期內沒有問題。不過香港是開放式經濟體，對外地商業交流為經濟的重要部分，如果長時間中斷而且恢復時間未明，對需與外地交流的行業有很大影響。
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新加坡6月宣布放棄「清零」，改「與病毒共存」逐步放寬管制，不過新症病例由當時的只有雙位數增至現時每日逾2000宗，令政府再次收緊堂食人數等防疫措施，惟死亡宗數沒有明顯上升，若香港如新加坡對外開放邊關，或會出現類似情况。
將新增確診宗數視重點 不太切合現况
曾國平認為，疫苗將死亡和重症的機會降低，減少對醫療系統的影響，因此「新增確診宗數」在今年影響經濟、社會活動的關係，其實已不如去年般緊密。他表示，新增感染上升，市民自然減少外出、旅行等消費活動，對餐廳、娛樂等難免會有影響，但影響經濟程度相對不會較政府的強制防疫措施，例如防聚令、禁止店舖營業為多。他表示，社會對抗新冠肺炎有一年經驗，病毒的破壞力較去年為低，救活病人能力也有改進，因此將新增確診宗數視為重點，已不太切合現時情况。
星展香港經濟師謝家曦則認為，本港與內地恢復正常通關，對經濟幫助會高於與外地通關。他指不少商業活動已可在網上進行，通關主要影響來港訪客，另外去年內地佔香港貿易總值51.8%，為本港最主要的貿易伙伴，正常通關可有助貿易往來。此外，外地疫情持續，本港考慮與小量個案的內地通關，也是相當正常。
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