憂慮通脹 道指跌323點 標指、納指見近3個月低 Facebook跌4.8%
文章日期：2021年10月5日 08:31
Facebook 旗下軟件全球死機，Facebook曾跌最多5.92%，是2020年10月30日後最大跌幅。其他科技股亦受到通脹持續高企的威脅而再度重挫。油價升至近7年高，美股三大指數向下，標指收市見7月19日後收市新低，納指亦見6月22日後收市新低。
道瓊斯工業平均指數收跌323點，跌幅0.95%，報34002點。標普500指數收跌56點，跌幅1.3%，報4300點。納斯達克綜合指數收跌311點，或2.14%，報14255點。
微軟跌2.07%，報283.11美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低39點，而默沙東升2.09%，報83.1元，貢獻道指11點。
科技股方面，蘋果收市報139.14元，跌2.46%，谷歌母公司Alphabet收市報2673.19元，跌2.11%，亞馬遜收市報3189.78元，跌2.84%，Facebook收市報326.23元，跌4.89%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.48%，報450點。德國DAX指數收跌0.8%，報15036點；法國CAC 40指數跌0.62%，報6477點；英國富時100指數收跌0.23%，報7011點。