Facebook 旗下軟件全球死機，Facebook曾跌最多5.92%，是2020年10月30日後最大跌幅。其他科技股亦受到通脹持續高企的威脅而再度重挫。油價升至近7年高，美股三大指數向下，標指收市見7月19日後收市新低，納指亦見6月22日後收市新低。