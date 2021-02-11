港股ADR跌161點 夜期低水91點 美期亞股向下
文章日期：2021年10月5日 08:59
美股向下，港股ADR跌161點或0.68%，報23874點，即月恒指夜期跌29點，低水91點，報23945點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.46%，折合報450.34元；阿里巴巴（9988）跌0.79%，折合報135.92元；美團（3690）跌1.51%，折合報233.23元；匯控（0005）升0.37%，折合報40.65元；建行（0939）跌0.46%，折合報5.45元。
道期現跌0.206%；標期現跌0.21%；納期現跌0.13%。日股現跌2.3%，韓股現跌1.15%，澳股現跌0.82%。
內地休市，南北水續休。
今日焦點股份可留意：
中軟國際（0354）折讓9%配股，集資19億元。
意馬國際（0585）每股3.84元沽清恒汽（0708），稱恒汽未完全披露不當行為。
據報北京決定擱置《反外國制裁法》在本地立法。留意金融股。
花樣年（1777）2億美元票據未能如期付款。
碧桂園服務（6098）：彩生活（1778）未能還款，擬以物管業務抵債。
中昌國際（0859）未能在延後期限還款，恒生：已違約，或採取適當行動。
佳兆業（1638）9個月合約銷售增33%至875.5億元人幣。
碧桂園（2007）9月合約銷售按年跌近三成，當代置業（1107）跌兩成。