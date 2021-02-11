恒指低開264點 阿里跌3.6%再創新低 中軟跌6.6%
文章日期：2021年10月5日 09:24
恒指今早低開264點或1.11%，報23771點，成交金額25億元；國指今早低開115點或1.36%，報8405點。恒生科技指數開市報5852點，跌2.02%。
藍籌10隻升，46隻下跌，4隻無升跌。石藥（1093）升1.94%，報9.48元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.91%，報89元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；阿里巴巴（9988）跌3.65%，報132元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低62點。
恒生科技指數成份股1隻升，25隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報247.6元，升3.25%；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報70.1元，跌4.82%。
中軟國際（0354）折讓9%配股，集資19億元。開市報12.7元，跌6.62%。
意馬國際（0585）每股3.84元沽清恒汽（0708），稱恒汽未完全披露不當行為。意馬國際無成交，報1.12元；恒大汽車開市報3.77元，跌3.33%。
據報北京決定擱置《反外國制裁法》在本地立法。金融股匯控（0005）開市報40.5元，無升跌。中銀香港（2388）開市報23.45元，升0.43%。中行（3988）開市報2.7元，跌0.74%。
花樣年（1777）2億美元票據未能如期付款。無成交，報0.56元。
碧桂園服務（6098）：彩生活（1778）未能還款，擬以物管業務抵債。碧桂園服務開市報60.5元，跌1.71%；彩生活無成交，報2.53元。
中昌國際（0859）未能在延後期限還款，恒生：已違約，或採取適當行動。無成交，報0.25元。
佳兆業（1638）9個月合約銷售增33%至875.5億元人幣。無成交，報2.19元。
碧桂園（2007）9月合約銷售按年跌近三成，當代置業（1107）跌兩成。開市報7.95元，跌0.75%。
破底股方面
破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見132元，開市報132元，跌3.65%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見481元，開市報481元，跌3.76%；小米（1810）見52周低20.15元，開市報20.15元，跌1.95%；眾安在綫（6060）見52周低30.4元，開市報30.4元，跌1.78%；比亞迪電子（0285）見52周低26.4元，開市報26.4元，跌2.22%。
異動股
上升異動股，包括，天立教育（1773）開市報1.47元，升5.76%；民生教育（1569）開市報1.17元，升5.41%；新高教（2001）開市報3.69元，升4.53%；遠大住工（2163）開市報10.56元，升4.14%；三生製藥（1530）開市報7.66元，升4.08%；BC科技（0863）開市報12.38元，升4.03%；融信中國（3301）開市報4.09元，升3.02%。
下跌異動股，包括，新東方（9901）開市報15元，跌7.41%；中國軟件國際（0354）開市報12.7元，跌6.62%。
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