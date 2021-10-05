戴琪表示，美方將啟動針對性的關稅豁免程序，允許美國企業申請豁免某些中國輸美商品的加徵關稅。她還提出美中兩國「長久共存」的概念，尋求開闢改變美中雙邊貿易格局的新路徑。

在隨後問答環節被問及對美中經濟「脫鉤」的看法時，戴琪表示，全球兩大經濟體停止貿易並不現實。美方可能要思考的問題是，「我們尋求某種『再掛鉤』的目標是什麼」。

較早前，外電報道戴琪表示，將施壓中國履行去年簽署的第一階段貿易協議所作出的承諾，並抨擊中國的不公平貿易行為，誓言保護美國的經濟利益。戴琪指，「中國長期不遵守全球貿易規範，削弱了美國及世界其他國家的繁榮。近年來，北京還加速發展以國家為中心的經濟體制」。「很明顯地，中國並未計劃做出有意義的改革，以解決美國與其他許多國家的擔憂」。

2020年1月，中美簽署第一階段貿易協議。根據協議內容，北京應在兩年內(2020年1月1日至2021年12月31日)，以2017年為基準增加購買2,000億美元的美國農產品、製成品、能源產品及服務，但該國並未兌現這項承諾。而根據華府智庫「彼得森國際經濟研究所」(Peterson Institute for International Economics)估計，2021年截至8月，中國為達成協議所執行的進口金額為894億美元，而在此期間的原定目標為1,299億美元，達標率僅69%。

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