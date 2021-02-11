港元拆息普遍向下 1個月HIBOR由升轉跌
文章日期：2021年10月5日 11:18
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.23點子至0.0618%。
港元現報7.7857元升值16點子，曾貶值最多7點子，報7.788元，亦曾升值最多18點子，報7.7855元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.1點子至0.03605%；1星期HIBOR跌0.24點子至0.03634%；2星期HIBOR跌0.2點子至0.04607%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.88點子至0.13268%；6個月期HIBOR跌0.04點子至0.23768%；12個月期HIBOR無升跌，報0.33339%。
美元指數現報93.938升值0.162點或0.17%。
美元1個月期LIBOR報0.07525%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0135%，終止連續7日擴闊，利差是2021年9月30日後最低，當日差距為-0.0169%。
對上一次終止連續7日擴闊，是2021年9月22日，當日利差報-0.0191%。
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