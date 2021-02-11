據報北京決定擱置《反外國制裁法》在本地立法，金融股推高大市，不過科技股續挫。恒指今早低開264點後，曾跌最多354點，低見23681.44點，見2020年10月5日後最低，其後反彈，臨近半日收市曾升最多91點，高低波幅446點。科指則4連跌，低見5824.6點，是8月20日5769.65點後最低。國指亦低見8359.2點，是2020年3月19日8290.34點後最低。