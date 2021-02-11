恒指曾穿24000點 半日倒升76點 國指科指再破底
文章日期：2021年10月5日 12:14
據報北京決定擱置《反外國制裁法》在本地立法，金融股推高大市，不過科技股續挫。恒指今早低開264點後，曾跌最多354點，低見23681.44點，見2020年10月5日後最低，其後反彈，臨近半日收市曾升最多91點，高低波幅446點。科指則4連跌，低見5824.6點，是8月20日5769.65點後最低。國指亦低見8359.2點，是2020年3月19日8290.34點後最低。
恒指半日升76點或0.32%，報24112點，成交金額602億元；國指升9點或0.11%，報8530點。恒生科技指數收報5961點，跌0.21%。
藍籌38隻升，21隻下跌，1隻無升跌。中石油（0857）升5.15%，收報3.88元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.53%，收報89.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻30點；瑞聲（2018）跌3.4%，收報35.55元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.61%，收報134.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低27點。
恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報9.54元，升3.81%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）見52周低29元，收報29.4元，跌5.01%。
北水、南水休市。
中軟國際（0354）折讓9%配股，集資19億元。收報12.22元，跌10.15%。
意馬國際（0585）每股3.84元沽清恒汽（0708），稱恒汽未完全披露不當行為。意馬國際收報1.12元，無升跌；恒大汽車收報3.77元，跌3.33%。
據報北京決定擱置《反外國制裁法》在本地立法。友邦（1299）收報89.55元，升1.53%；匯控（0005）收報40.75元，升0.62%；恒生（0011）收報135元，升0.82%；中銀香港（2388）收報23.6元，升1.07%；中行（3988）收報2.73元，升0.37%。
花樣年（1777）2億美元票據未能如期付款。收報0.56元，無升跌。
碧桂園服務（6098）：彩生活（1778）未能還款，擬以物管業務抵債。碧桂園服務收報59.8元，跌2.84%；彩生活收報2.53元，無升跌。
中昌國際（0859）未能在延後期限還款，恒生：已違約，或採取適當行動。收報0.25元，無升跌。
佳兆業（1638）9個月合約銷售增33%至875.5億元人幣。收報2.02元，跌7.76%。
碧桂園（2007）9月合約銷售按年跌近三成，當代置業（1107）跌兩成。收報7.8元，跌2.62%。
破頂股表現
破頂股包括，北京控股（0392）創52周高，見31.5元，收報31.45元，升2.61%；中國水務（0855）創52周高，見9.26元，收報9.11元，升6.43%；包浩斯（0483）創52周高，見1.22元，收報1.17元，升5.41%；堡獅龍（0592）創52周高，見0.98元，收報0.97元，升11.49%；卜鋒國際（0043）創52周高，見1.12元，收報1.12元，升0.9%。
破底股方面
科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見132元，收報134.8元，跌1.61%；魯大師（3601）創上市新低，見1.56元，收報1.57元，跌1.26%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見471元，收報485.4元，跌2.88%；寶尊電商（9991）創上市新低，見42.3元，收報43.05元，跌2.38%；醫渡（2158）創上市新低，見23.9元，收報24.3元，跌1.62%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.33元，收報1.42元，升2.9%；IGG（0799）見52周低6.82元，收報6.93元，跌5.2%；家鄉互動（3798）見52周低2元，收報2.04元，跌3.77%；眾安在綫（6060）見52周低29元，收報29.4元，跌5.01%；貓眼娛樂（1896）見52周低8.85元，收報9.16元，跌0.65%；
醫療醫藥股破底，包括，復宏漢霖（2696）創上市新低，見22.4元，收報23.2元，升2.2%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見13.82元，收報14元，跌0.71%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見6.36元，收報6.45元，跌3.59%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見10.02元，收報10.08元，跌6.49%；心通醫療（2160）創上市新低，見5.85元，收報5.9元，跌2.8%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見50.45元，收報52.25元，跌2.7%；康聖環球（9960）創上市新低，見5.4元，收報5.45元，跌3.02%；貝康醫療（2170）創上市新低，見11元，收報11.18元，跌1.76%；中生製藥（1177）見52周低5.81元，收報5.94元，跌3.1%；聯邦制藥（3933）見52周低5.01元，收報5.11元，跌1.92%；
手機、手機設備股破底，包括，雷蛇（1337）見52周低1.5元，收報1.58元，升3.27%；通達（0698）見52周低0.236元，收報0.245元，升1.24%；瑞聲（2018）見52周低34.1元，收報35.55元，跌3.4%；比亞迪電子（0285）見52周低25.6元，收報27元，無升跌；小米（1810）見52周低19.86元，收報21元，升2.19%。
藍籌破底，包括，平保（2318）見52周低48.8元，收報50.15元，跌2.15%；萬洲（0288）見52周低5.26元，收報5.36元，跌0.37%；聯通（0762）見52周低3.9元，收報3.94元，升0.25%：阿里巴巴（9988）創上市新低，見132元，收報134.8元，跌1.61%。
其他破底股包括，當代置業（1107）創上市新低，見0.53元，收報0.53元，跌7.02%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見131元，收報133.9元，跌1.98%；理想汽車（2015）創上市新低，見98.05元，收報99.2元，跌1.78%；普天通信（1720）創上市新低，見0.3元，收報0.32元，跌17.95%；順豐房託（2191）創上市新低，見3.81元，收報3.84元，跌2.04%；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.55元，收報0.56元，跌1.75%；維他奶（0345）見52周低18.6元，收報19.16元，升1.81%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.98元，跌1.01%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1元，跌0.99%；原生態牧業（1431）見52周低0.32元，收報0.33元，無升跌；太陽娛樂（8082）見52周低0.18元，收報0.18元，跌7.69%；耀才（1428）見52周低1.39元，收報1.41元，跌0.7%；冠均國際（1629）見52周低0.7元，收報0.7元，跌5.41%；移卡（9923）見52周低23元，收報24.2元，跌0.62%。
異動股
上升異動股，包括，嚐高美（8371）收報1.24元，升25.25%；復星醫藥（2196）收報37.3元，升15.12%；堡獅龍（0592）創52周高，見0.98元，收報0.97元，升11.49%；康希諾生物（6185）收報232.8元，升9.81%；卓越教育集團（3978）收報0.62元，升8.77%；天立教育（1773）收報1.51元，升8.63%；中鋁（2600）收報6.13元，升7.73%；中廣核新能源（1811）收報8.19元，升7.62%；贛鋒鋰業（1772）收報145.5元，升7.46%；金川國際（2362）收報1.37元，升7.03%；五礦資源（1208）收報3.38元，升6.62%。
下跌異動股，包括，普天通信（1720）創上市新低，見0.3元，收報0.32元，跌17.95%；米格國際（1247）收報0.45元，跌13.46%；澳洲成峰高教（1752）收報0.172元，跌12.69%；易居企業（2048）收報1.23元，跌11.51%；環球信貸（1669）收報0.56元，跌11.11%；中國軟件國際（0354）收報12.22元，跌10.15%；中國新城鎮（1278）收報0.093元，跌9.71%；禹洲（1628）收報1.13元，跌8.87%；企展控股（1808）收報0.073元，跌8.75%；奧園（3883）收報3.75元，跌8.54%；富力（2777）收報5.28元，跌8.49%。
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