新世界主席鄭家純據報接手邱達昌有線寬頻持股
文章日期：2021年10月5日 12:25
信報報道，昨日停牌的有線寬頻（1097）據悉獲新世界（0017）主席鄭家純加碼投資，報道指，遠展（0035）主席邱達昌退出有線寬頻大股東永升亞洲財團，把持股易手予鄭家純，令鄭家純佔永升股權由45.5%增至70%。目前未知永升另外兩大股東富力地產（2777）創辦人李思廉及弘毅投資創辦人趙令歡有否轉讓持股。
報道指，永升目前持有的有線寬頻股權達43.22%（30.84億股），若悉數行使所持兩筆長期可換股證券，持股量最多可增至72.29%，其他股東持股將由56.78%攤薄至27.71%。按永升持股及邱達昌擁有永升24.5%計，推算他轉讓7.56億股有線寬頻權益的股份價值5137萬元。
本報今日亦報道，有線主要控股股東永升亞洲醞釀變動，股東之一的遠東發展主席邱達昌有意退出，本報曾經向有線就停牌事宜查詢，集團發言人表示無回應。
有線續停牌。遠東發展收報2.67元，無升跌。
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