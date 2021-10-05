報道指，永升目前持有的有線寬頻股權達43.22%（30.84億股），若悉數行使所持兩筆長期可換股證券，持股量最多可增至72.29%，其他股東持股將由56.78%攤薄至27.71%。按永升持股及邱達昌擁有永升24.5%計，推算他轉讓7.56億股有線寬頻權益的股份價值5137萬元。

本報今日亦報道，有線主要控股股東永升亞洲醞釀變動，股東之一的遠東發展主席邱達昌有意退出，本報曾經向有線就停牌事宜查詢，集團發言人表示無回應。

有線續停牌。遠東發展收報2.67元，無升跌。

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