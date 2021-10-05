完成交易後，改經威馬持有力世紀股權。信德最新報2.08元，無變動。力世紀股價則抽高18%，高見0.59元。信德指出，其擬將力世紀所有1.7%權益，即逾1.37億股，以溢價33%，即每股0.68元，總代價9340.48萬元，換購成威馬A類普通股1504.29萬股，每股A類普通股作價。信德又同時斥資7000萬美元，另購入威馬系列D優先股8933.42萬股，每股作價約0.7835美元。最終信德在威馬共持股約2%。

近期多家在澳門經營的賭股及企業開始分散投資，並不約而同對電動車股投資情有獨鐘。除了信德參與投資力世紀之外，根據較早前披露，實德環球（0487）亦在美股市場，參與投資Tesla股份投資。信德近年亦從地域上及投資方面，實行分散策略，當中在地產業務方面，已從早年的港澳地區，進一步加大在內地及新加坡市場的投資。另在新投資項目方面，除在力世紀及威馬之外，亦涉足傳媒業務，入股鳳凰衛視。

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