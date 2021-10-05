恒指今早低開264點，最多曾跌354點，午後升幅進一步擴大至升143點，全日高低波幅499點。恒指收市升67點或0.28%，報24104點；國指跌5點或0.07%，報8515點。恒生科技指數收報5955點，跌0.31%。

藍籌39隻升，21隻下跌。中石油（0857）升7.59%，收報3.97元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.98%，收報89.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻39點；金沙中國（1928）跌3.13%，收報15.48元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.53%，收報450元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。

恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報9.64元，升4.9%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報86元，跌4.44%。

北水、南水休市。

三大指數表現

恒指低見23681.44點，是2020年10月5日23674.52點後最低。

科指低見5824.6點，是8月20日5769.65點後最低。收市價亦為8月20日後收市新低。連跌4日，累計跌276.33點，對上一次連跌4日是9月16日。

國指低見8359.2點，是2020年3月19日後最低。收市價則是2016年7月6日後收市新低，當日報8503.14點。連跌3日累計跌244.89點，對上一次連跌3日是9月15日。

午後消息股表現

信德（0242）將力世紀（0860）持股換馬。信德收報2.07元，跌0.48%；力世紀升20%，報0.6元。

澳門今凌晨起關閉影院等娛樂場所，惟不包括賭場。另，澳門取消修改博彩法公眾諮詢會。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報9.4元，升1.73%；美高梅中國（2282）收報5.11元，升1.39%；澳博控股（0880）收報5.19元，跌1.7%；永利澳門（1128）收報6.33元，跌1.56%；銀河娛樂（0027）收報38.8元，跌2.14%；金沙中國（1928）收報15.48元，跌3.13%。

銀保監要保煤企融資需求，支持增加電煤供應，嚴防資金流入股市。華潤電力（0836）收報21.05元，升2.18%。神華（1088）收報18.82元，升2.39%；兗煤（1171）收報15.1元，升3.28%；兗煤澳洲（3668）收報15.24元，升2.97%；中煤能源（1898）收報6.41元，升5.43%；伊泰（3948）創52周高，見6.78元，收報6.75元，升6.97%。

新世界（0017）主席鄭家純據報接手遠展（0035）主席邱達昌有線寬頻（1097）持股。新世界發展收報33元，升1.23%；遠東發展收報2.67元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

中軟國際（0354）折讓9%配股，集資19億元。收報12.28元，跌9.71%。

意馬國際（0585）每股3.84元沽清恒汽（0708），稱恒汽未完全披露不當行為。意馬國際收報1.12元，無升跌；恒汽收報3.8元，跌2.56%。

據報北京決定擱置《反外國制裁法》在本地立法。匯控（0005）收報41.1元，升1.48%；恒生（0011）收報135.3元，升1.05%；中銀香港（2388）收報23.6元，升1.07%；中行（3988）收報2.73元，升0.37%；友邦（1299）收報89.95元，升1.98%。

花樣年（1777）2億美元票據未能如期付款。收報0.56元，無升跌。

碧桂園服務（6098）：彩生活（1778）未能還款，擬以物管業務抵債。碧桂園服務收報59.6元，跌3.17%；彩生活收報2.53元，無升跌。

中昌國際（0859）未能在延後期限還款，恒生：已違約，或採取適當行動。收報0.25元，無升跌。

佳兆業（1638）9個月合約銷售增33%至875.5億元人幣。收報1.96元，跌10.5%。

碧桂園（2007）9月合約銷售按年跌近三成，當代置業（1107）跌兩成。碧桂園收報7.79元，跌2.75%；當代置業創上市新低，見0.53元，收報0.55元，跌3.51%。

破頂股表現

破頂股包括，北京控股（0392）創52周高，見31.7元，收報31.65元，升3.26%；中國水務（0855）創52周高，見9.26元，收報9.13元，升6.66%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；中石油（0857）創52周高，見3.98元，收報3.97元，升7.59%；包浩斯（0483）創52周高，見1.22元，收報1.15元，升3.6%；堡獅龍（0592）創52周高，見1.09元，收報1.09元，升25.29%；名仕快相（8483）創52周高，見0.132元，收報0.131元，升5.65%；中國高精密（0591）創52周高，見1.22元，見52周低1.22元，收報1.22元，無升跌；卜鋒國際（0043）創52周高，見1.13元，收報1.13元，升1.8%。

破底股方面

科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見132元，收報135.3元，跌1.24%；優趣匯（2177）創上市新低，見4.9元，收報5.04元，跌2.14%；魯大師（3601）創上市新低，見1.56元，收報1.61元，升1.26%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見471元，收報486.8元，跌2.6%；寶尊電商（9991）創上市新低，見42.25元，收報42.7元，跌3.17%；醫渡（2158）創上市新低，見23.85元，收報24元，跌2.83%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.33元，收報1.43元，升3.62%；聯易融（9959）創上市新低，見7.4元，收報7.76元，跌3.96%；IGG（0799）見52周低6.75元，收報6.79元，跌7.11%；家鄉互動（3798）見52周低2元，收報2.01元，跌5.19%；聯眾（6899）見52周低0.36元，收報0.37元，跌8.64%；平安好醫生（1833）見52周低46.85元，收報48.45元，跌1.42%；眾安在綫（6060）見52周低29元，收報30.2元，跌2.42%；貓眼娛樂（1896）見52周低8.85元，收報9.18元，跌0.43%。

醫療醫藥股破底，包括，復宏漢霖（2696）創上市新低，見22.4元，收報23.2元，升2.2%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見13.82元，收報14.12元，升0.14%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見6.35元，收報6.39元，跌4.48%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見10.02元，收報10.5元，跌2.6%；心通醫療（2160）創上市新低，見5.81元，收報5.85元，跌3.62%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見50.45元，收報51.9元，跌3.35%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見19.6元，收報20.95元，升3.71%；康聖環球（9960）創上市新低，見5.37元，收報5.46元，跌2.85%；貝康醫療（2170）創上市新低，見11元，收報11.24元，跌1.23%；中生製藥（1177）見52周低5.81元，收報5.94元，跌3.1%；聯邦制藥（3933）見52周低5.01元，收報5.09元，跌2.3%；長江生命科技（0775）見52周低0.71元，收報0.72元，跌1.37%。

手機、通訊設備股破底，包括，雷蛇（1337）見52周低1.5元，收報1.57元，升2.61%；通達（0698）見52周低0.236元，收報0.24元，跌0.83%；瑞聲（2018）見52周低34.1元，收報36元，跌2.17%；比亞迪電子（0285）見52周低25.6元，收報26.9元，跌0.37%；小米（1810）見52周低19.86元，收報20.85元，升1.46%；普天通信（1720）創上市新低，見0.3元，收報0.32元，跌17.95%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，無升跌。

藍籌股破底，包括，平保（2318）見52周低48.8元，收報51元，跌0.49%；萬洲（0288）見52周低5.26元，收報5.34元，跌0.74%；聯通（0762）見52周低3.9元，收報3.94元，升0.25%。

其他破底股包括，當代置業（1107）創上市新低，見0.53元，收報0.55元，跌3.51%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見131元，收報134.5元，跌1.54%；理想汽車（2015）創上市新低，見98.05元，收報99.55元，跌1.44%；順豐房託（2191）創上市新低，見3.81元，收報3.89元，跌0.77%；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.55元，收報0.57元，無升跌；冠城鐘錶珠寶（0256）見52周低1.18元，收報1.32元，跌2.22%；維他奶（0345）見52周低18.6元，收報19.2元，升2.02%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.99元，無升跌；原生態牧業（1431）見52周低0.32元，收報0.33元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，堡獅龍（0592）創52周高，見1.09元，收報1.09元，升25.29%；復星醫藥（2196）收報36.6元，升12.96%；巨濤海洋石油（3303）收報1.16元，升12.62%；恒智控股（8405）收報0.95元，升11.76%；嚐高美（8371）收報1.1元，升11.11%；中信資源（1205）收報0.63元，升10.53%；天立教育（1773）收報1.53元，升10.07%；惠生工程（2236）收報0.42元，升9.09%；飛思達科技（1782）收報0.38元，升8.57%；中石油（0857）創52周高，見3.98元，收報3.97元，升7.59%；福森藥業（1652）收報2.9元，升7.01%。

下跌異動股，包括，太陽娛樂（8082）見52周低0.14元，收報0.14元，跌28.21%；普天通信（1720）創上市新低，見0.3元，收報0.32元，跌17.95%；易居企業（2048）收報1.19元，跌14.39%；澳洲成峰高教（1752）收報0.172元，跌12.69%；中國新城鎮（1278）收報0.09元，跌12.62%；環球信貸（1669）收報0.56元，跌11.11%；奧園（3883）收報3.66元，跌10.73%；佳兆業（1638）收報1.96元，跌10.5%；恒騰（0136）收報2.27元，跌10.28%；時代中國（1233）收報6元，跌10.18%；融創（1918）收報15.02元，跌10.06%。

其他報道

信德將力世紀持股換馬 力世紀股價大升18%

澳門今凌晨起關閉影院等娛樂場所 惟不包括賭場

港人強積金9月蝕2.64% 每人平均7098元

星展張建生：首8月中小企貸款按年增四至五成

AlipayHK：國慶假期交易金額升7.5倍 2.5萬用戶首日用完5000元

亞馬遜Google微軟等公司將參加量子技術會議

東亞聯豐旗下5基金重組為開放式基金公司

中美據報將討論「習拜會」的可能性

恒大遭美聯入稟追討逾4700萬 涉拖欠在港賣樓佣金

銀保監要保煤企融資需求 支持增加電煤供應 嚴防資金流入股市

匯豐：上半年千禧世代新客按年增三成