恒隆：趙家駒接替何孝昌為執董及首席財務總監
文章日期：2021年10月5日 16:46
恒隆集團（0010） 及恒隆地產（0101）宣布，委任趙家駒為兩公司執行董事及候任首席財務總監，於10月6日今天生效。現任執行董事及首席財務總監何孝昌則於2022年3月1日退休，趙家駒將於同日起正式接替何孝昌的職務。趙氏的委任並無固定任期，任期將至兩公司的下一個股東大會為止，並將接受股東遴選連任。
趙家駒現年46歲，於亞太地區投資管理、企業融資及會計方面擁有逾23年經驗，曾經出任基滙資本首席財務官，並於2013年至2021年期間主管其財務部。在加入基滙資本前，他曾經於淡馬錫控股擔任投資部總監，於2007年至2013年期間負責監督淡馬錫在大中華地區之地產相關投資項目。他亦曾在德意志銀行工作，負責提供併購諮詢服務，亦曾在羅兵咸永道會計師事務所及安達信會計師事務所負責審計及保証工作。在過去三年，趙家駒並無擔任任何其他上市公司的董事職務，或擔任恒隆其他成員公司之任何其他職位。
根據最新委任，趙家駒包括基本薪金、酌情花紅、董事袍金以及退休金，年薪酬850萬元，亦按照其表現給予酌情釐訂花紅。另外，趙氏亦將獲授予200萬股恒隆地產之股份期權，及將從恒隆集團收取董事袍金，金額由董事會釐定。
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