IMS創業型投資業務成立3周年 發白皮書介紹
文章日期：2021年10月5日 17:07
Integrated Management System（IMS）今天表示，旗下的創業型投資業務（Venture Building）IMS Digital Ventures（IMS DV）成立3周年，發布一份有關亞洲創業型投資模式挖起以及其未來在創投生態系統中的角色的白皮書，介紹創業型投資模式的概念。
創業型投資者不僅投資資金，更利用其主要專業知識，助企業家及初創企業實現理念。在IMS DV，團隊開發科技及以數據驅動的數碼營銷策略，為不同的創新理念帶來合適的資源。IMS DV亦會在其投資組合的創投企業之間共享專業知識、資源和基礎設施的成本，以保持較低的固定成本，同時最大限度地獲得更大成果及減低失敗的風險。
IMS及IMS DV創辦人兼行政總裁Anastasios Papadopoulos表示，IMS DV的目標是利用創業型投資模式高度參與開發企業，更有開發創投企業所需的科技和資源，與團隊合作克服創業困難，同時打造該地區的初創生態系統。
IMS DV內部團隊現時由超過300名專業人士組成，遍佈香港、廣州、上海和新加坡地區。自2018年成立以來，IMS DV已成功開發數間創投企業，包括提供電子商務解決方案的Acuity Commerce、點對點網絡安全軟件及諮詢服務公司OwlGaze和Property Raptor。
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