創業型投資者不僅投資資金，更利用其主要專業知識，助企業家及初創企業實現理念。在IMS DV，團隊開發科技及以數據驅動的數碼營銷策略，為不同的創新理念帶來合適的資源。IMS DV亦會在其投資組合的創投企業之間共享專業知識、資源和基礎設施的成本，以保持較低的固定成本，同時最大限度地獲得更大成果及減低失敗的風險。

IMS及IMS DV創辦人兼行政總裁Anastasios Papadopoulos表示，IMS DV的目標是利用創業型投資模式高度參與開發企業，更有開發創投企業所需的科技和資源，與團隊合作克服創業困難，同時打造該地區的初創生態系統。

IMS DV內部團隊現時由超過300名專業人士組成，遍佈香港、廣州、上海和新加坡地區。自2018年成立以來，IMS DV已成功開發數間創投企業，包括提供電子商務解決方案的Acuity Commerce、點對點網絡安全軟件及諮詢服務公司OwlGaze和Property Raptor。

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