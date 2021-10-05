據招股書資料，截至最後實際可行日期，綠茶集團餐廳網絡包括208間餐廳，並覆蓋中國18個省份、4個直轄市及3個自治區；去年集團市場佔有率約0.5%。按第方灼識諮詢報告，就2020年的收入及餐廳數目而言，集團為內地第四大休閒中式餐廳運營商。

集團2018年收入為13.115億元（人民幣，下同），按年增長32.4%至2019年17.365億元；惟受新冠病毒疫情影響，集團去年收入同比減少9.6%，至15.695億元。至於今年首5個收入達9.06億元，較去年同期4.321億元增逾1倍。

集團指，計劃於今年開設約60間新餐廳，現時有31間餐廳已開始營業，集團亦已就餘下29間餐廳簽訂租賃協議；而明年至2024年間，每年開設80至100間新餐廳。

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