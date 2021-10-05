本欄沒有股東層面的內幕或小道消息，也沒有買賣1097。只是遠東姓邱的離場漸漸成為市場共識，其之前是否代客泊車或屬過渡安排已不重要，新世界鄭氏家族作為稱職的被動投資者，一直沒有跡象願意實際接盤，如今卻傳出續由鄭家純（而非鄭志剛），未知家族今後是否由幕後跳到台前。

開電視會否改名做新電視（即 好似以前新巴、新渡輪咁）仍是未知數，但所投射牽引的中層前線變動及傳聞卻已經一籮籮，特別是四人幫的動態，據知單是財經枱已有頗大轉變，一是紅二代因邱營淡出而降格，加上節目經驗新聞知識所限，只好變回主力大灣區及普通話；二是大台前有線財經舊人回巢接掌finance desk，並碰巧大台近期出現的一大輪離職潮，似乎又有另一番人事景象。

有趣的是，世道逆走，很多行業的監管大原則、硬條例，似乎都已經「不合時宜」- 監管機構當然不用也不易解散，但好像通訊再到廣播行業，多年來談論的跨媒體控制權、持香港身分證股東、大陸落地權等等，不時引起公眾聲音，現在看來也不正確、不全面，單是叫「本港台」都可能有問題，電視全靠廣告客戶，地產要共富、金融該讓利、老麥當致歉，牌照所（寬）限化身「大灣區台」似是應有之義了。

大灣區電視台或頻道，筆者不甚了了，若說大灣區以廣東話為共通語言，牌照上便可以開方便之門？但似乎目前仍要滿足普通話時間及官方假定的觀眾需求，及國語的主導地位，本港電視台要以大灣區台的名義在大陸落地及香港播放，眼看還有好一段路要走，而好像是恒大事件的來龍去脈前因後果、以及網上連番分享轉載的片段，本地電視的大灣區台於新聞選題及節目取材時又要如何先過濾、再包裝？還是其實早已有行之有效的落地模式？像恒大一連串事發經過，是報還是不報？

說到恒大事件，其實結局一早寫在牆上。據筆者認識的債市中人，早三四年已明確道出恒大債的問題所在，電視節目當時也有引述，內房一味八九以至十幾厘高息債易發難收，「要賭不如賭阿根廷、俄羅斯主權債。」如今不少銀行中人日日對住bloomberg機數美元債collateral 到期日，彷如回到過去雷曼迷債爆煲時的那段日子。筆者時常都說，金融市場也有物理定律，地心引力free falling body無外力使用的話，善後工作不外乎幾個套路，離不開就是拆骨，再特價而非善價而沽。

反而整個過程本地銀行的風險承受能力及合規管理、及做deal時有否恪守收購及合併守則，都是對港交所、證監會、金管局的一次reality check，讓本地市場人士觀察下究竟是有其聲稱的獨立性，還是東莞銀行租得起IFC、但幣商有錢仍難落戶ICC的政策誤區。

恒大事件的另一個dimension，是側面反映內地全面脫虛入實或脫虛向實。Tesla除了正現金流當然是重大利好，最刺激股價向上，但要數最juicy當然是買比特幣！但在內地當局連番打壓下，變相也封殺了恒大若然以虛幣贖實債的bailout，當然是妙想天開，但當初與其學人閉門造車，反正都是炒概念圖，還不如索性炒幣更加迫真、實際，而且又點都吸引過在灣仔開家所謂coin+cafe+NFT的實體店。

網上有不少人都分享《價值投資經典戰例之中國恒大》，本欄不打算加入打落水狗（之前追沽恒大的另計），並且重申支持出版空間及創作自由。但要將Xu Jiayin加入價值型投資的陣容，恐怕Peter Lynch不會即時宣告破產並解散基金。要談中國的價值投資，此刻或以後這許多年，輕舟已過萬重山，能夠上榜的公司只有一間 - 華為，作為的為，不是因為的為。

久利生

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