不過，隨融資市場環境惡化，花樣年或已經將上述現金用於償還其他債務，同時認為該公司出售資產的速度較預期為慢，未能為公司及時注入流動性。

周一大幅調低花樣年評級的惠譽亦再出手，今日再將花樣年長期外幣發行人評級降至「限制性違約（RD）」，僅較「違約（D）」高一級。惠譽同時降低花樣年高級無抵押貸款評級及美元債券評級，由CCC-下調至C。

花樣年昨晚發通告，指尚未償還本金2.06億美元（16億港元）的票據昨天到期，公司未能在昨天付款。花樣年自上月29日起開始停牌，公司表示會繼續停牌。

惠譽於本周一較早時，調低花樣年長期外幣信用評級，由B大幅調低至CCC-。惠譽調低評級是基於上月28日有消息指花樣年未能如期向一批行使私人債券認沽期權的投資者支付1億美元。惠譽指雖然公司稱在9月29日已支付給該批投資者，但該筆債券一直沒在公司財務報表中出現，事件反映花樣年的財務狀況較預期差，亦令人對公司財務透明度存疑。

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