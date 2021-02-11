港股ADR升174點 夜期高水172點 美期亞股向上 南北水續休
文章日期：2021年10月6日 08:43
美股向上，港股ADR升174點或0.72%，報24279點，即月恒指夜期升218點，高水172點，報24276點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.2%，折合報455.41元；阿里巴巴（9988）升2.95%，折合報139.29元；美團（3690）升2.48%，折合報239.38元；匯控（0005）升1.83%，折合報41.85元；建行（0939）跌0.58%，折合報5.51元。
道期現升0.099%；標期現升0.04%；納期現升0.03%。日股現升1.05%，韓股現升0.4%，澳股現升0.16%。
南北水續休市。
今日焦點股份可留意：
特首施政報告，近期傳聞包括發展新界北、白石角建新東鐵站等，留意地產股、港鐵（0066）等。
越南肺炎疫情改善，永嘉集團（3322）料本月底前全面恢復當地廠房產能。
騰訊（0700）高層譚樂文過檔數碼通（0315）任副行政總裁。
佳兆業（1638）押佳兆業美好（2168）逾22億元股份，料抵押涉貸款。
越秀地產（0123）9月合同銷售額60.06億人幣，按年回落14%。
玖龍紙業（2689）建議削減股份溢價。
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