IHS Markit 經濟部副總監Jingyi Pan 表示，9月份 IHS Markit 香港特區採購經理指數顯示，私營企業受惠於疫情回穩，其訂單量與業務量取得穩步增長，進而鞏固了經營信心與採購活動。然而，業者繼續憂慮疫情牽動的不確定因素，而外貿訂單則顯然仍受拖累。在投入品供不應求、海外續受疫情干擾的情況下，企業須承擔不斷高漲的成本，因此供應鏈失衡仍是一大主題。雖然企業持續向客戶轉嫁成本負擔，但整體投入價格的通脹率依然高於產出售價的升幅，反映盈利空間備受擠壓。

隨着疫情回穩，香港特區私營企業9月份穩步增長。確診個案減少，配合經濟好轉，有利市場需求與產量持續擴張；惟供應商曾於疫情期間進一步延長交貨期，導致整體投入價格急劇通脹。展望經營前景，企業信心未如上月強勁。

疫情趨穩惠及營商環境，帶動9月份訂單需求與產量。調查資料透露，消費券計劃對刺激市道有正面效應。

然而，9月份的外貿需求依然疲弱。計及內地訂單的出口業務，至今已連跌第四個月，而9月份跌速亦較上月加快。受訪業者特別指出，其海外貿易夥伴續受疫情困擾，因此縮減了貨單。

面對整體需求回溫、外貿訂單卻續跌的情況，企業9月份的營商信心走軟。不少企業憧憬，侯疫情受控，經濟隨即好轉；但許多不確定因素，包括外國經濟體的影響等，幾乎抵消了整體的樂觀情緒。

由於整體需求轉旺，企業在9月份就更積極採購，活躍程度乃2017年11月以來最高，促使採購庫存水平亦以同樣步伐攀升。

反觀就業水平，9月份卻大致持平。調查資料透露，企業因應訂單增長，有意吸納人手，但並不總有合適人選候聘。

受訪業者表示，供應商由於貨源短缺、疫情干擾，因此繼續推延付貨，而目前的表現倒退周期已踏入第五個月。供應商延長供貨時間，加上人力資源有限，導致企業9月份積壓業務。

價格壓力在9月份加劇。採購價格持續攀升、薪資向上調整，將整體投入成本的通脹率飈升至接近十年高位。受訪業者透露，原材料與運輸成本續揚，推高了9月份的採購價格。為轉嫁成本升幅，私營企業繼續調高銷售價格，整體幅度明顯。

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