來自Man Group、索羅斯基金和Elliott Management的人士提及對在紐約和亞洲上市的中國股票前景的擔憂。索羅斯基金管理公司的首席投資官Dawn Fitzpatrick在《彭博》投資線上會議接受訪問時表示，「現在沒有把錢投資到中國」。Fitzpatrick預測，目前在美國上市的很多中國企業將會遷至香港上市。

另外，Elliott聯席執行長Jonathan Pollock表示，公司對投資中國及加密貨幣這兩個領域仍採取謹慎態度。Elliott對中國持保留態度的關注點是法治。

Man Group Plc執行長Luke Ellis在彭博會議上表示，在科技和教育部門受到整頓的情況下，中國的吸引力似乎低於一年前。

不過，部分投資者仍認為中國的長期潛力依然很大。黑石集團首席運營官Jon Gray在《彭博》會議上表示，中國增長速度將繼續超過已開發市場。Gray指出，「他們（中國）具有企業家精神的文化，中國政府希望經濟成長來改善生活質量。我認為總體而言中國應該做得好」。

Marshall Wace聯合創始人Paul Marshall8月份曾向客戶表示，未來中國公司上市地點可能主要局限於內地市場。Marshall認為，受中國干預措施的影響，尤其是滴滴出行在美國上市前後一些聲明發布的時機，已經讓許多美國或國際投資者卻步，甚至可認為「在美國上市的中國公司美國存託憑證（ADR）已經無法投資」。

此前，中國政府針對大型科技公司展開了反壟斷斯調查，並對境外上市進行網絡安全審查，同時還對課外輔導等行業進行整頓。有關舉措在衝擊全球金融市場。

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