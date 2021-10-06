另一個重點發展方向是高增值海運商業服務，包括船舶註冊、融資及管理、海事保險、海事法律及仲裁等。政府會引入稅務優惠，吸引航運業界人士在香港設立業務；特區政府亦會擴大海事處轄下香港船舶註冊處在海外的辦事處，除了倫敦、上海、新加坡和悉尼外，在三藩市、東京和多倫多成立辦事處，為在香港註冊的船隻提供更好的支援。

跨境陸路交通方面，廣深港高速鐵路香港段、港珠澳大橋（大橋）和蓮塘╱香園圍口岸三項重大跨境基建於過去數年相繼落成，有助香港融入大灣區「一小時生活圈」，促進大灣區基礎建設互聯互通。港深政府已成立「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」，共同構建「軌道上的大灣區」。此外，粵港兩地政府正全力推進「大橋港車北上不設配額計劃」，待疫情受控和免檢疫「通關」逐步實施後，可讓合資格香港私家車經大橋往來香港與廣東省而無須事先取得常規配額。粵港兩地政府亦同意計劃可稍後伸延至另一個陸路口岸。

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