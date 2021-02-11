恒指半日跌111點 受制10天線 環保水務股、中石油破頂
文章日期：2021年10月6日 12:22
恒指今早高開155點，高位升155點，低位跌291點高低波幅447點，半日跌111點或0.46%，報23992點，成交金額569億元；國指跌76點或0.9%，報8438點。恒生科技指數收報5905點，跌0.83%。
藍籌17隻升，39隻下跌，4隻無升跌。中石油（0857）升4.03%，收報4.13元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升2.37%，收報138.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻40點；李寧（2331）跌6.12%，收報85.1元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.37%，收報230.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。
恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報247.6元，升3.51%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報24.85元，跌4.24%。
恒指受制10天線(24300.65點)、科指受制10天線(6115.4點)。
施政報告相關
倡建白石角站，研選址教大運動場。港鐵（0066）收報42.05元，跌0.12%。
倡建北部都會區、鐵路駁前海。本地地產股個別發展，新世界發展（0017）收報33.5元，升1.52%；新鴻基地產（0016）收報98.2元，升0.2%；長實集團（1113）收報44.7元，跌0.67%；恒地（0012）收報30.55元，無升跌；信和置業（0083）收報10.36元，跌0.77%；華置（0127）收報2.9元，無升跌；嘉華國際（0173）收報3.19元，升0.63%。
金管局明年推「商業數據通」，促進銀行數據共享。匯控（0005）收報41.9元，升1.95%；恒生（0011）收報135.6元，升0.22%；東亞（0023）收報12.6元，升0.16%；中銀香港（2388）收報23.8元，升0.85%。
政府支持港交所（0388）進一步改善上市機制。收報471.4元，跌0.55%。
其他股份表現
比特幣逼近52000美元，創近1個月高。區塊鏈概念股個別發展，火幣科技（1611）收報10.2元，升18.6%；栢能集團（1263）收報7.92元，跌1.86%；BC科技（0863）收報11.74元，跌3.29%；雄岸科技（1647）收報0.25元，升9.65%；美圖公司（1357）收報1.6元，升2.56%；信陽毛尖（0362）收報0.202元，無升跌。
越南肺炎疫情改善，永嘉集團（3322）料本月底前全面恢復當地廠房產能。收報0.34元，無升跌。
騰訊（0700）高層譚樂文過檔數碼通（0315）任副行政總裁。騰訊收報449.4元，跌0.13%；數碼通收報4.46元，升0.22%。
佳兆業（1638）押佳兆業美好（2168）逾22億元股份，料抵押涉貸款。佳兆業收報1.99元，升1.53%；佳兆業美好收報21.15元，跌4.08%。
越秀地產（0123）9月合同銷售額60.06億人幣，按年回落14%。收報7.25元，跌0.55%。
玖龍紙業（2689）建議削減股份溢價。收報9.34元，跌0.21%。
北水、南水休市。
破頂股表現
破頂股包括，中廣核新能源（1811）創上市新高，見8.9元，收報8.76元，升8.55%；北京控股（0392）創52周高，見32.6元，收報32.3元，升2.05%；北控水務（0371）創52周高，見3.56元，收報3.49元，升13.31%；中國水務（0855）創52周高，見9.66元，收報9.5元，升4.05%；光大水務（1857）創52周高，見2.05元，收報2.04元，升13.97%；中遠海能（1138）創52周高，見4.54元，收報4.37元，升11.76%；中石油（0857）創52周高，見4.2元，收報4.13元，升4.03%；堡獅龍（0592）創52周高，見1.18元，收報1.16元，升6.42%；伊泰（3948）創52周高，見7.19元，收報7.01元，升3.85%；名仕快相（8483）創52周高，見0.135元，收報0.135元，升3.05%。
破底股方面
藥、醫療股破底，包括，復宏漢霖（2696）創上市新低，見22元，收報22.4元，跌3.45%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見13.66元，收報13.84元，跌1.98%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見6.31元，收報6.44元，升0.78%；康聖環球（9960）創上市新低，見5.18元，收報5.2元，跌4.76%；貝康醫療（2170）創上市新低，見10.9元，收報11.02元，跌1.96%；中生製藥（1177）見52周低5.6元，收報5.65元，跌4.88%；聯邦制藥（3933）見52周低5.01元，收報5.03元，跌1.18%；麗珠醫藥（1513）見52周低26.65元，收報26.85元，跌3.94%；長江生命科技（0775）見52周低0.7元，收報0.72元，無升跌。
科技股破底，包括，醫渡（2158）創上市新低，見22.8元，收報23.3元，跌2.92%；IGG（0799）見52周低6.67元，收報6.72元，跌1.03%；家鄉互動（3798）見52周低1.98元，收報2.11元，升4.98%；FRIENDTIMES（6820）見52周低1.21元，收報1.23元，跌5.38%；聯眾（6899）見52周低0.335元，收報0.34元，跌8.11%；平安好醫生（1833）見52周低46.2元，收報46.5元，跌4.02%。
其他破底股包括，寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.51元，收報0.57元，無升跌；新高教（2001）見52周低3.25元，收報3.27元，跌4.11%；海底撈（6862）見52周低26元，收報26.35元，跌4.18%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報1元，升1.01%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1元，跌0.99%；萬洲（0288）見52周低5.19元，收報5.2元，跌2.62%；冠均國際（1629）見52周低0.69元，收報0.69元，跌2.82%；TCL電子（1070）見52周低3.59元，收報3.66元，升0.27%；港通控股（0032）見52周低10.5元，收報10.5元，跌6.08%。
異動股
上升異動股，包括，火幣科技（1611）收報10.2元，升18.6%；光大水務（1857）創52周高，見2.05元，收報2.04元，升13.97%；北控水務（0371）創52周高，見3.56元，收報3.49元，升13.31%；雲南水務（6839）收報1.19元，升12.26%；中遠海能（1138）創52周高，見4.54元，收報4.37元，升11.76%；康達環保（6136）收報0.94元，升10.59%；中國光大綠色環保（1257）收報3.39元，升10.42%；雄岸科技（1647）收報0.25元，升9.65%；百盛商業（3368）收報0.29元，升9.43%；歌禮製藥（1672）收報2.78元，升9.02%；新天綠色能源（0956）收報8.01元，升8.98%；。
下跌異動股，包括，恒大汽車（0708）收報3.26元，跌14.21%；康寧傑瑞製藥（9966）收報15.88元，跌9.57%；恒智控股（8405）收報0.87元，跌8.42%；聯眾（6899）見52周低0.335元，收報0.34元，跌8.11%；飛思達科技（1782）收報0.35元，跌7.89%；葉氏化工（0408）收報4.2元，跌6.87%；協同通信（1613）收報0.19元，跌6.86%；京投交通科技（1522）收報0.55元，跌6.78%；華潤啤酒（0291）收報53.95元，跌6.66%；海豐國際（1308）收報26.35元，跌6.23%；微創醫療（0853）收報41元，跌6.18%。
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