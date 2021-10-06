WeLab龍沛智：待市場較穩定始部署上市 料下年研究
文章日期：2021年10月6日 14:40
WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，就集團是否上市，仍在看市場機會，過去數個月市場波幅比較大，而集團剛完成一輪融資，仍續有很多投資者與集團商討中，目前亦有若干較大的市場機會希望把握及做好有關生意，包括今推出的Apple產品好賞分期計劃、WeLab Bank或日後推財管服務、東南亞業務等，要待市場較穩定才會開始部署上市，料下年作研究。
他表示，上月集團全港的貸款（包括WeLab Bank及WeLend）按年增長一倍。中國內地業務方面，預期今年企業解決方案（Enterprise Solution）的收入將較2020年增長6倍，認為企業解決方案在內地成長空間大。
印尼業務方面，龍指，集團在當地經營至今第三年，預計今年至今收入按年增長5倍，今年下半年料收支平衡。另外，他說集團於完成獲得保險及資產管理公司安聯集團近6億元融資後，仍會有投資者進場。
其他報道
WeLab推Apple產品分期 扣trade-in價再供款 204元月供iPhone 13
施政報告2021｜明年修例取消強積金對沖 研鼓勵市民將強積金轉年金
施政報告2021｜林鄭：即使受疫情及外媒偏頗報道影響 港營商環境無損
施政報告2021｜倡建白石角站 研選址教大運動場 港鐵跌幅收窄
施政報告2021｜金管局明年推「商業數據通」 促進銀行數據共享
施政報告2021｜支持港交所設SPAC上市制度 港股通南向交易人民幣計價
施政報告倡建北部都會區、鐵路駁前海 地產股變動不大 港鐵向下