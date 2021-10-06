WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，就集團是否上市，仍在看市場機會，過去數個月市場波幅比較大，而集團剛完成一輪融資，仍續有很多投資者與集團商討中，目前亦有若干較大的市場機會希望把握及做好有關生意，包括今推出的Apple產品好賞分期計劃、WeLab Bank或日後推財管服務、東南亞業務等，要待市場較穩定才會開始部署上市，料下年作研究。