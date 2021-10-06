資料顯示，Lalamove用戶每消費1元可得到1點Lala積分，積分可兌換不同餐飲和購物獎賞及優惠券，包括連鎖運動用品店迪卡儂（Decathlon）、Green Common、HäagenDazs、Pacific Coffee、HKTVmall、OpenRice、百佳超級市場和一田百貨等。

Lalamove成立於2013年，配對超過70萬名司機及700萬名用戶，車隊涵蓋電單車、客貨車及噸車。該公司早前有傳今年6月以保密形式向美國證交會遞表，不過因中央引發新一輪監管風暴帶來的不確定性，內部正權衡改變上市地點，急轉軚考慮來港上市。

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