他指出，港交所期待繼續與特區政府及業界緊密合作，共同為香港作為全球領先的金融中心的發展而努力。

港交所致力於支持香港作爲全球離岸人民幣中心的長期發展，旗下平台已經推出了一系列離岸人民幣產品，並支持人民幣計價股票的上市和交易。港交所期待與證監會、金管局及業界積極促進香港人民幣計價證券的交易，並探索將人民幣計價股票納入港股通交易的可行性。

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