港交所歐冠昇：樂見政府支持拓展互聯互通計劃 完善上市機制
文章日期：2021年10月6日 15:35
特首林鄭月娥今日發表任內最後一份《施政報告》。港交所（0388）CEO歐冠昇對新一份《施政報告》表示歡迎。他表示，樂見特區政府支持拓展互聯互通計劃、繼續完善上市機制、發展香港市場作為人民幣產品交易中心，以及支持香港發展成為區內的綠色及可持續金融中心，有關措施都將有助於鞏固香港資本市場的吸引力。
他指出，港交所期待繼續與特區政府及業界緊密合作，共同為香港作為全球領先的金融中心的發展而努力。
港交所致力於支持香港作爲全球離岸人民幣中心的長期發展，旗下平台已經推出了一系列離岸人民幣產品，並支持人民幣計價股票的上市和交易。港交所期待與證監會、金管局及業界積極促進香港人民幣計價證券的交易，並探索將人民幣計價股票納入港股通交易的可行性。
其他報道
WeLab推Apple產品分期 扣trade-in價再供款 204元月供iPhone 13
施政報告2021｜明年修例取消強積金對沖 研鼓勵市民將強積金轉年金
施政報告2021｜林鄭：即使受疫情及外媒偏頗報道影響 港營商環境無損
施政報告2021｜倡建白石角站 研選址教大運動場 港鐵跌幅收窄
施政報告2021｜金管局明年推「商業數據通」 促進銀行數據共享