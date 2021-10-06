銀通於去年6月在港開通無卡提款服務，是次在澳門推出跨行無卡提款服務，參與銀行的本地用戶可在澳門超過1100台銀通自動櫃員機上提取港幣或澳門幣。用戶只需在手機銀行應用程式上預先設置提款指令，然後掃描自動櫃員機螢幕上的二維碼就可以取得現金。

7家參與會員銀行分別為：澳門商業銀行、中國銀行澳門分行、中國建設銀行澳門分行、中國工商銀行（澳門）、澳門國際銀行、華僑永亨銀行及大豐銀行。其中3家參與銀行，包括中國銀行澳門分行、澳門國際銀行及大豐銀行，已在其手機銀行應用程式加入無卡提款功能。其他參與的會員銀行將於未來數月推出此功能。

各參與銀行設有不同的每日提款限額。銀通預計，本年底前所有澳門會員銀行的自動櫃員機均可支持跨行無卡提款。蔡炳中表示，近年來，銀通的自動櫃員機網絡配合澳門的經濟發展不斷擴大，跨行無卡提款服務有助進一步加強網絡，同時推動政府數字銀行的發展。

其他報道

施政報告2021｜強積金研擴大買中國債券範圍

港交所歐冠昇：樂見政府支持拓展互聯互通計劃 完善上市機制

Lalamove推獎賞計劃 儲分可換餐飲、購物優惠券

WeLab龍沛智：待市場較穩定始部署上市 料下年研究

施政報告2021｜新地前年奪白石角地 股價抽升逾2%

WeLab推Apple產品分期 扣trade-in價再供款 204元月供iPhone 13

施政報告2021｜明年修例取消強積金對沖 研鼓勵市民將強積金轉年金

恒指半日跌111點 受制10天線 環保水務股、中石油破頂

施政報告2021｜林鄭：即使受疫情及外媒偏頗報道影響 港營商環境無損

施政報告2021｜林鄭：提升國際航運中心地位

施政報告2021｜倡建白石角站 研選址教大運動場 港鐵跌幅收窄

施政報告2021｜金管局明年推「商業數據通」 促進銀行數據共享

施政報告2021｜支持港交所設SPAC上市制度 港股通南向交易人民幣計價