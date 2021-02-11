恒指今早高開155點見全日高位，早市跌291點見全日底，全日高低波幅447點。恒指收市跌137點或0.57%，報23966點，成交金額1039億元，較上日增加4.2%；國指跌102點或1.21%，報8412點。恒生科技指數收報5866點，跌1.5%。

藍籌19隻升，40隻下跌，1隻無升跌。中石油（0857）升4.28%，收報4.14元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升3.28%，收報42.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻55點；李寧（2331）跌7.12%，收報84.2元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌2.14%，收報228.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低41點。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報57.2元，升2.42%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報67.85元，跌7.5%。

恒指受制於10天線(24298點)，科指亦受制於10天線(6111.46點)。

北水休市南水休市。

三大指數表現

恒指收市報23966.49點，是2020年10月5日後收市新低，當日報23767.78點。

科指收市報5866.15點，是2020年6月15日後收市新低，當日報5579.27點。連跌5日，累計跌365.4點，對上一次連跌5日是8月17日。

國指收市報8412.72點，是2016年6月16日後收市新低，當日報8409.81點。連跌4日，累計跌347.72點，對上一次連跌4日是9月16日。

施政報告相關股

支持本港設SPAC上市制度，港股通南向交易人幣計價。港交所（0388）歐冠昇：樂見政府支持拓展互聯互通計劃，完善上市機制。港交所收報471.2元，跌0.59%。

倡建白石角站，研選址教大運動場。港鐵（0066）收報41.9元，跌0.48%。

新地（0016）前年奪白石角地。新地收報99.6元，升1.63%。

倡建北部都會區、鐵路駁前海。其他本地地產股個別發展，新世界發展（0017）收報33.6元，升1.82%；長實集團（1113）收報44.95元，跌0.11%；恒地（0012）收報30.5元，跌0.16%；信和置業（0083）收報10.42元，跌0.19%；華置（0127）收報2.9元，無升跌；嘉華國際（0173）收報3.23元，升1.89%。

金管局明年推「商業數據通」，促進銀行數據共享。匯控（0005）收報42.45元，升3.28%；恒生（0011）收報136.7元，升1.03%；東亞（0023）收報12.62元，升0.32%；中銀香港（2388）收報23.95元，升1.48%。

今早及隔晚消息股表現

比特幣逼近52000美元，創近1個月高。區塊鏈概念股個別發展，火幣科技（1611）收報10.42元，升21.16%；栢能集團（1263）收報7.64元，跌5.33%；BC科技（0863）收報12元，跌1.15%；雄岸科技（1647）收報0.25元，升9.65%；美圖公司（1357）收報1.6元，升2.56%。

越南肺炎疫情改善，永嘉集團（3322）料本月底前全面恢復當地廠房產能。收報0.34元，無升跌。

騰訊（0700）高層譚樂文過檔數碼通（0315）任副行政總裁。騰訊收報446.4元，跌0.8%；數碼通收報4.44元，跌0.22%。

佳兆業（1638）押佳兆業美好（2168）逾22億元股份，料抵押涉貸款。佳兆業收報1.99元，升1.53%；佳兆業美好收報20.65元，跌6.35%。

越秀地產（0123）9月合同銷售額60.06億人幣，按年回落14%。收報7.32元，升0.41%。

玖龍紙業（2689）建議削減股份溢價。收報9.3元，跌0.64%。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核新能源（1811）創上市新高，見8.9元，收報8.74元，升8.3%；北京控股（0392）創52周高，見32.6元，收報32.05元，升1.26%；北控水務（0371）創52周高，見3.56元，收報3.43元，升11.36%；中國水務（0855）創52周高，見9.79元，收報9.58元，升4.93%；光大水務（1857）創52周高，見2.16元，收報2.16元，升20.67%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；中遠海能（1138）創52周高，見4.54元，收報4.49元，升14.83%；中石油（0857）創52周高，見4.2元，收報4.14元，升4.28%；堡獅龍（0592）創52周高，見1.18元，收報1.03元，跌5.5%；伊泰（3948）創52周高，見7.36元，收報7.31元，升8.3%；中廣核（1816）創52周高，見2.55元，收報2.5元，升2.88%。

破底股方面

科技股破底，包括，魯大師（3601）創上市新低，見1.55元，收報1.56元，跌3.11%；醫渡（2158）創上市新低，見22.8元，收報22.9元，跌4.58%；IGG（0799）見52周低6.67元，收報6.73元，跌0.88%；家鄉互動（3798）見52周低1.98元，收報2.06元，升2.49%；FRIENDTIMES（6820）見52周低1.21元，收報1.22元，跌6.15%；聯眾（6899）見52周低0.335元，收報0.39元，升5.41%；平安好醫生（1833）見52周低46.2元，收報46.95元，跌3.1%。

醫療醫藥股破底，包括，復宏漢霖（2696）創上市新低，見22元，收報22.35元，跌3.66%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見13.66元，收報14.22元，升0.71%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見6.31元，收報6.39元，無升跌；康聖環球（9960）創上市新低，見5.18元，收報5.52元，升1.1%；貝康醫療（2170）創上市新低，見10.9元，收報11.08元，跌1.42%；翰森製藥（3692）見52周低18.2元，收報18.42元，跌6.21%；中生製藥（1177）見52周低5.6元，收報5.74元，跌3.37%；聯邦制藥（3933）見52周低5.01元，收報5.07元，跌0.39%；麗珠醫藥（1513）見52周低26.5元，收報26.95元，跌3.58%；長江生命科技（0775）見52周低0.7元，收報0.72元，無升跌。

其他破底股包括，成實外教育（1565）創上市新低，見0.44元，收報0.47元，跌2.08%；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.51元，收報0.55元，跌3.51%；新高教（2001）見52周低3.18元，收報3.2元，跌6.16%；海底撈（6862）見52周低26元，收報26.1元，跌5.09%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.98元，跌1.01%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，無升跌；萬洲（0288）見52周低5.13元，收報5.16元，跌3.37%；冠均國際（1629）見52周低0.69元，收報0.73元，升2.82%；TCL電子（1070）見52周低3.59元，收報3.71元，升1.64%；港通控股（0032）見52周低10.18元，收報10.22元，跌8.59%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.5元，收報23.5元，無升跌；中國高精密（0591）創52周高，見1.22元，見52周低1.22元，收報1.22元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，火幣科技（1611）收報10.42元，升21.16%；光大水務（1857）創52周高，見2.16元，收報2.16元，升20.67%；中國水業集團（1129）收報0.29元，升17.41%；康達環保（6136）收報0.99元，升16.47%；中遠海能（1138）創52周高，見4.54元，收報4.49元，升14.83%；康寧醫院（2120）收報34.95元，升12.2%；北控水務（0371）創52周高，見3.56元，收報3.43元，升11.36%；中國光大綠色環保（1257）收報3.4元，升10.75%；方正控股（0418）收報0.88元，升10%；雄岸科技（1647）收報0.25元，升9.65%；普天通信（1720）收報0.35元，升9.38%。

下跌異動股，包括，恒大汽車（0708）收報3.23元，跌15%；飛思達科技（1782）平上市低位0.3元，收報0.345元，跌9.21%；謝瑞麟（0417）收報1.02元，跌8.93%；港通控股（0032）見52周低10.18元，收報10.22元，跌8.59%；暢捷通（1588）收報9.27元，跌8.58%；科濟藥業（2171）收報46.15元，跌8.25%；海豐國際（1308）收報25.85元，跌8.01%；恒騰（0136）收報2.09元，跌7.93%；華潤啤酒（0291）收報53.5元，跌7.44%。

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