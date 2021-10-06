匯豐香港署理行政總裁林慧虹表示，香港作為全球最大的離岸人民幣中心，在包括滬港通、深港通、債券通，以及即將推出的理財通等互聯互通措施，一直積極推動人民幣國際化。集團相信，市場對使用人民幣作為融資、支付、風險管理及財富管理產品的需求將有增無減，若進一步擴大本港的人民幣產品，將受到境內外投資者和企業的歡迎。

在數碼發展方面，林表示，粵港澳大灣區正轉型成為全球技術和創新樞紐，這些新機遇將帶動區內對國際金融服務的需求不斷上升，正正是香港的優勢。與此同時，透過善用科技支援實體經濟，推出用作評估中小企信貸風險的商業數據通，可以滿足中小企的需要。

在氣候變化方面，集團指，樂見香港訂出2050年前達至碳中和的發展藍圖。當經濟逐步轉型至低碳的模式，極需要資金的支持，除了政策的配合，銀行業發揮關鍵的作用。林指出，香港已邁向更綠色的金融體系，當局針對不同行業減少碳排放的措施可以創造更多綠色產品的需求，強化區域綠色金融樞紐的地位。

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