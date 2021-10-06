較資產淨值折讓近70%

私有化作價較華置去年底每股經審核綜合資產淨值約15.07元折讓約73.5%；及較今年6月底每股未經審核綜合資產淨值約12.99元折讓約69.2%。

近期受累持有中國恒大（3333）股份導致股價急跌的華置，於上月29日市早突然急升最多43%，同日9時48分突然宣告停牌，停牌前報2.9元，升33%。華置其後發通告，指待刊發內幕消息及《香港公司收購及合併守則》之公布。

華置解釋，私有化作價乃經考慮集團所身處充滿挑戰、不確定性與困難的營商環境、股份近期及過往的成交價，以及公司在恒大及佳兆業（1638）的重大投資，尤其是恒大證券價格大幅下跌等因素，並參考相關上市公司近年類似私有化交易後釐定。

料投資恒大「損手」過百億

華置表示，持有的餘下恒大股份於去年底賬面值約為86.76億元，去年底恒大收市價為14.9元，而恒大今年9月底即停牌前的收市價為每股2.95元。假設華置今年內沽清餘下恒大股份，經參考恒大停牌前收市價，預期集團截至今年底止年度，於其他全面收益內將會因而錄得已變現虧損約104.08億元。

其他報道

綠城中國9個月合同銷售同比增逾6成

愛奇藝考慮最快年底在港上市 集資38億

匯豐：對《施政報告》鞏固港國際金融中心的舉措表示歡迎

包浩斯半年同店銷售跌幅擴大至11%

越南新冠肺炎疫情好轉 信星鞋業：正積極研究恢復廠房產能

證監成立工作小組 推動在港買賣人民幣計價證券

包浩斯完成出售荃灣倉庫 斥6800萬派特別息每股18.5仙

畢馬威梁思傑：本港會計人才推動大灣區建設扮演著重要角色

融信中國首9個月合約銷售額增22%

恒指跌137點 成交增4%重上千億 三大指數再破收市價新低

銀通︰明年推港澳跨境無卡提款

屈臣氏與強生、寶潔等多個供應商合作 推出逾1600款可持續產品

施政報告2021｜強積金研擴大買中國債券範圍

港交所歐冠昇：樂見政府支持拓展互聯互通計劃 完善上市機制