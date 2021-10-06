華置獲甘比每股4元提私有化 涉資19億元
文章日期：2021年10月6日 19:30
華人置業（0127）公布，獲劉鑾雄太太、大股東陳凱韻（甘比）提私有化要約，每股作價4元，較華置上月底停牌前2.9元有38%溢價，較股份於最後完整交易日收市價2.18元溢價約83.5%。要約股份約為4.77億元，私有化總代價最多約為19.07億元。甘比表明將不會提高私有化作價。華置將於明日復牌。
較資產淨值折讓近70%
私有化作價較華置去年底每股經審核綜合資產淨值約15.07元折讓約73.5%；及較今年6月底每股未經審核綜合資產淨值約12.99元折讓約69.2%。
近期受累持有中國恒大（3333）股份導致股價急跌的華置，於上月29日市早突然急升最多43%，同日9時48分突然宣告停牌，停牌前報2.9元，升33%。華置其後發通告，指待刊發內幕消息及《香港公司收購及合併守則》之公布。
華置解釋，私有化作價乃經考慮集團所身處充滿挑戰、不確定性與困難的營商環境、股份近期及過往的成交價，以及公司在恒大及佳兆業（1638）的重大投資，尤其是恒大證券價格大幅下跌等因素，並參考相關上市公司近年類似私有化交易後釐定。
料投資恒大「損手」過百億
華置表示，持有的餘下恒大股份於去年底賬面值約為86.76億元，去年底恒大收市價為14.9元，而恒大今年9月底即停牌前的收市價為每股2.95元。假設華置今年內沽清餘下恒大股份，經參考恒大停牌前收市價，預期集團截至今年底止年度，於其他全面收益內將會因而錄得已變現虧損約104.08億元。
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