港股ADR升209點 夜期高水131點 譚仔上市
文章日期：2021年10月7日 09:00
美股向上，港股ADR升209點或0.86%，報24175點，即月恒指夜期升24097點，高水131點，報24097點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.35%，折合報452.41元；阿里巴巴（9988）升2.14%，折合報140.23元；美團（3690）升2.34%，折合報233.95元；匯控（0005）升1.64%，折合報43.15元；建行（0939）跌0.35%，折合報5.48元。
道期現升0.314%；標期現升0.36%；納期現升0.46%。日股現升0.65%，韓股現升0.78%，澳股現升0.64%。
南北水續休市。
今日焦點股份可留意：
譚仔國際（2217）上市，定價3.33元。
華置（0127）獲甘比每股4元提私有化，涉資19億元。
綠城中國（3900）9個月合同銷售同比增逾6成。
包浩斯（0483）半年同店銷售跌幅擴大至11%。另，完成出售荃灣倉庫，斥6800萬派特別息每股18.5仙。
越南新冠肺炎疫情好轉，信星鞋業（1170）：正積極研究恢復廠房產能。
融信中國（3301）首9個月合約銷售額增22%。
彭博社：仲量聯行售中國業務，較青睞華潤萬象（1209）。
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