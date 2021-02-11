恒指高開372點 升穿10天線 譚仔跌9.9% 華置升27.9%
文章日期：2021年10月7日 09:24
恒指今早高開372點或1.56%，報24339點，成交金額32億元；國指今早高開138點或1.65%，報8551點。恒生科技指數開市報5987點，升2.07%。
藍籌50隻升，4隻下跌，6隻無升跌。恒地（0012）升3.77%，報31.65元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升3.59%，報236.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻68點；中石油（0857）跌2.17%，報4.05元，是跌幅最大的藍籌。中海油（0883）跌1.64%，報9.02元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。
恒生科技指數成份股25隻升，2隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報138.2元，升7.97%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報27.75元，跌0.36%。
恒指升穿10天線(24309.78點)，科指逼近10天線(6085.97點)。
譚仔國際（2217）上市，定價3.33元。開市報3元，跌9.91%。
華置（0127）獲甘比每股4元提私有化，涉資19億元。開市報3.71元，升27.93%。
綠城中國（3900）9個月合同銷售同比增逾6成。無成交，報11.36元。
包浩斯（0483）半年同店銷售跌幅擴大至11%。另，完成出售荃灣倉庫，斥6800萬派特別息每股18.5仙。開市報1.18元，升0.85%。
越南新冠肺炎疫情好轉，信星鞋業（1170）：正積極研究恢復廠房產能。無成交，報0.84元。
融信中國（3301）首9個月合約銷售額增22%。無成交，報3.77元。
彭博社：仲量聯行售中國業務，較青睞華潤萬象（1209）。華潤萬象無成交，報43.75元。
破頂股表現
破頂股包括，光大水務（1857）創52周高，見2.22元，開市報2.22元，升2.78%；伊泰（3948）創52周高，見7.4元，開市報7.4元，升1.23%。
異動股
上升異動股，包括，華置（0127）開市報3.71元，升27.93%；中國水業集團（1129）開市報0.32元，升10.34%；普拉達（1913）開市報46.15元，升7.08%；新東方（9901）開市報16.4元，升4.46%；周生生（0116）開市報11.42元，升3.82%；恒地（0012）開市報31.65元，升3.77%。
下跌異動股，包括，金科服務（9666）開市報40.1元，跌3.84%；海昌海洋公園（2255）開市報2.34元，跌3.7%；九龍倉集團（0004）開市報25元，跌3.47%；晶苑國際（2232）開市報2.59元，跌2.63%；中海油服（2883）開市報7.9元，跌2.59%；中遠海能（1138）開市報4.39元，跌2.23%；中石油（0857）開市報4.05元，跌2.17%；康希諾生物（6185）開市報226元，跌1.99%；五礦資源（1208）開市報3.35元，跌1.76%；環球新材（6616）開市報5.86元，跌1.68%。
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