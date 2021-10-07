報道指，習近平的談話將重申和平統一的願望，並堅決反對外部勢力干預，反對台獨。並會引述孫中山曾言「統一是中國全體國民的希望，不能統一，便要受害」。將堅決粉碎台獨，寸土不讓。統一是任何人任何勢力都無法阻擋的趨勢。

中共7名政治局常委將盡數出席。

國台辦主任劉結一日前在香港各界慶祝辛亥革命110周年活動上致詞表示，香港是孫中山等辛亥革命先驅活動的重要地點，見證辛亥革命以來中華民族的艱辛與輝煌。孫中山曾言「統一是中國全體國民的希望，不能統一，便要受害」。同時重申北京立場，將堅決粉碎台獨，寸土不讓。

報道引述消息稱，習近平在會上的講話，將成內地新時代堅持「一國兩制」和推進兩岸統一基本方略的重要內涵，明表確達堅決反對台獨分裂，反對外來勢力干涉嚴正立場，清晰劃出不容逾越的紅線，同時表明推動和平統一的決心和誠意。

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