港元現報7.7852元升值12點子，曾貶值最多5點子，報7.7869元，亦曾升值最多19點子，報7.7845元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.15點子至0.03451%；1星期HIBOR升0.21點子至0.03848%；2星期HIBOR跌0.3點子至0.04304%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.34點子至0.13607%；6個月期HIBOR跌0.14點子至0.23625%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.33268%。

美元指數現報94.236貶值0.03點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.08575%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0236%，維持不變。

對上一次維持不變。是2021年8月20日，當日利差報-0.0132%。

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