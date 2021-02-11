恒指半日升576點或2.41%，報24543點，成交金額575億元；國指升242點或2.88%，報8654點。恒生科技指數收報6117點，升4.29%。

藍籌56隻升，4隻下跌。美團（3690）升7.61%，收報246元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻144點；中海油（0883）跌3.93%，收報8.81元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報138.9元，升8.52%；跌幅最大的是閱文（0772）收報56.8元，跌0.7%。

恒指升穿10天線(24330.17點)，上試20天線(24790.15點)；科指同樣升穿10天線(6098.98點)及上試20天線(6288.22點)。

北水、南水休市。

小米（1810）中東歐5G手機市佔第一。收報21.35元，升3.89%。

發展北部都會，本地地產股抽升，恒地（0012）曾升近一成，收報32.45元，升6.39%。新世界發展（0017）收報34.45元，升2.53%；新鴻基地產（0016）收報102.8元，升3.21%；長實集團（1113）收報45.8元，升1.89%；信和置業（0083）收報10.58元，升1.54%。

譚仔國際（2217）上市，定價3.33元。收報3.12元，跌6.31%。

華置（0127）獲甘比每股4元提私有化，涉資19億元。收報3.81元，升31.38%。

綠城中國（3900）9個月合同銷售同比增逾6成。收報11.34元，跌0.18%。

包浩斯（0483）半年同店銷售跌幅擴大至11%。另，完成出售荃灣倉庫，斥6800萬派特別息每股18.5仙。創52周高，見1.23元，收報1.2元，升2.56%。

越南新冠肺炎疫情好轉，信星鞋業（1170）：正積極研究恢復廠房產能。收報0.85元，升1.19%。

融信中國（3301）首9個月合約銷售額增22%。收報3.86元，升2.39%。

彭博社：仲量聯行售中國業務，較青睞華潤萬象（1209）。收報45.1元，升3.09%。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核新能源（1811）創上市新高，見8.99元，收報8.88元，升1.6%；北京控股（0392）創52周高，見32.9元，收報31.9元，跌0.47%；北控水務（0371）創52周高，見3.6元，收報3.56元，升3.79%；光大水務（1857）創52周高，見2.23元，收報2.17元，升0.46%；康達環保（6136）創52周高，見1.06元，收報1.02元，升3.03%；天津創業環保（1065）創52周高，見3.94元，收報3.9元，升0.52%；滇池水務（3768）創52周高，見2.29元，收報2.05元，升5.13%；包浩斯（0483）創52周高，見1.23元，收報1.2元，升2.56%；堡獅龍（0592）創52周高，見1.28元，收報1.24元，升20.39%；伊泰（3948）創52周高，見7.79元，收報7.3元，跌0.14%；中廣核（1816）創52周高，見2.55元，收報2.47元，跌1.2%。

破底股方面

破底股包括，當代置業（1107）創上市新低，見0.47元，收報0.495元，跌6.6%；FRIENDTIMES（6820）見52周低1.2元，收報1.23元，升0.82%；星島（1105）見52周低0.76元，收報0.76元，跌2.56%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.98元，無升跌；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，無升跌；南京熊貓電子股份（0553）見52周低3.22元，收報3.22元，跌0.92%；萬洲（0288）見52周低5.08元，收報5.27元，升2.13%；港通控股（0032）見52周低10元，收報10.2元，跌0.2%。

異動股

上升異動股，包括，華置（0127）收報3.81元，升31.38%；堡獅龍（0592）創52周高，見1.28元，收報1.24元，升20.39%；晶門半導體（2878）收報0.8元，升19.4%；百本醫護（2293）收報1.08元，升16.13%；兗煤澳洲（3668）收報18.84元，升15.58%；栢能集團（1263）收報8.73元，升14.27%；恒大汽車（0708）收報3.63元，升12.38%；赤子城科技（9911）收報4.52元，升11.6%；毛記葵涌（1716）收報0.62元，升10.71%；復銳醫療（1696）收報11.68元，升10.4%；普拉達（1913）收報47.55元，升10.32%。

下跌異動股，包括，第一服務（2107）收報1.36元，跌8.72%；惠生工程（2236）收報0.41元，跌6.82%；當代置業（1107）創上市新低，見0.47元，收報0.495元，跌6.6%；譚仔國際（2217）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，收報3.12元，跌6.31%；時代集團（1023）收報0.5元，跌5.66%；佳兆業（1638）收報1.88元，跌5.53%；巨濤海洋石油（3303）收報1.14元，跌5%；專業旅運（1235）收報0.22元，跌4.35%；麗展（0488）收報4.52元，跌4.24%。

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