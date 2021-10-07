阿里飛豬平台國慶出票量翻一倍
文章日期：2021年10月7日 15:03
阿里巴巴（9988）今天表示，在10月1日至10月3日期間，旗下飛豬平台的門票出票量較去年同期增長超過100%。整體出遊人群之中，有近70%屬於90後，反映年輕人的出行需求更為旺盛；從城市角度來看，首都北京成為長假期最熱門的出遊目的地。上海、成都、重慶、西安、杭州、武漢、廣州、長沙及昆明分列第二至第十位。
為期七日的長假期期間，內地高星級酒店訂單量較整個9月份增長超380%，高星級酒店的平均消費金額較9月增長超過30%；短途旅遊熱度不減，根據飛豬的訂單統計，車程三小時以內的本地及周邊遊是今次長假期的主力，佔長假期出遊訂單近60%。
據飛豬平台統計，今年長假期期間的衝浪、潛水相關活動預訂量，較整個9月份增加超過200%；露營預訂量增加超過14倍；徒步行山與攀岩的預訂量則增加超過13倍。而長假期期間履行的鄉村民宿訂單量，較整個9月份增長超過560%，其中00後發起的鄉村民宿訂單較整個9月增長400%。
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