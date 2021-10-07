為期七日的長假期期間，內地高星級酒店訂單量較整個9月份增長超380%，高星級酒店的平均消費金額較9月增長超過30%；短途旅遊熱度不減，根據飛豬的訂單統計，車程三小時以內的本地及周邊遊是今次長假期的主力，佔長假期出遊訂單近60%。

據飛豬平台統計，今年長假期期間的衝浪、潛水相關活動預訂量，較整個9月份增加超過200%；露營預訂量增加超過14倍；徒步行山與攀岩的預訂量則增加超過13倍。而長假期期間履行的鄉村民宿訂單量，較整個9月份增長超過560%，其中00後發起的鄉村民宿訂單較整個9月增長400%。

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