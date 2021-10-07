Disney+ 平台月費73元 最多可分享7人使用
文章日期：2021年10月7日 15:14
Disney+ 串流平台今日宣布，平台將於11月16日登陸香港，平台設有超過1200部電視和16000集劇集。月費73元，年費享有15%折扣，為738元，一個帳號可以同時設置7個人使用。平台設有Group watch 功能可以邀請同一帳號號下4位人士同步觀看。下載影片方面，只能允許10部裝置。
Disney+ 平台設有6個影片系列，4個自家製作系列，包括以公主等為主的迪士尼經典電影系列、彼思動畫工作室（PIXAR）系列、英雄電影MARVEL、星戰 STAR WARS 。其餘2個系列包括，國家地理雜誌影片National Geographic紀錄片和收集亞洲等地電影的Star系列。
Star系列包括港產片如，《一秒拳王》、《點五步》等，亦有台灣電影，《那些年我們一起追過的女孩》，韓國電影《與神同行》、《屍殺列車》以及動畫片《阿森一族》等。
配音和字幕支援23種語言，在香港上線時將會支援28種語言。值得留意的是，MARVEL系列的《鷹眼》將於11月24日在平台上線。
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