該客群於上半年的資產管理規模 (AUM) 按年上升超過35%，證券交易筆數亦按年增長近45%，這些交易大多透過手機銀行進行。美股是熱門投資選擇之一，整體持有美股的客戶中約50%為年輕客戶，他們傾向投資於科技股和新經濟股等板塊。

中銀香港個人金融及財富管理部客層管理處主管温晞文表示，有見於年輕客戶經常使用數碼渠道進行投資理財，該行持續提供多元化及個人化的手機銀行服務，滿足其財富管理需要。現時『PlanAhead．智未來』一站式財富策劃服務的用戶中，逾60%為年輕客戶，他們可透過個人財務及目標差距分析，規劃人生各階段的理財目標。此外，『NotALot碎股易』服務整體用戶中接近55%是年輕客戶。透過大數據分析，配合客戶的理財習慣及喜好，主動發送合適資訊，協助客戶緊貼市場步伐。其亦會邀請年輕客群一同參與開拓專屬的服務模型及數碼理財體驗方案，配合其喜愛自主理財的特性。

該行由即日起至2021年10月31日，大學及專上院校全日制學生全新選用/提升至「自在理財」服務，並成功申請指定中銀信用卡，可享高達港幣700元迎迎新獎賞。

其他報道

恒大擔保的債券已到期但仍未付息

Disney+ 平台月費78元 最多可分享7人使用

阿里飛豬平台國慶出票量翻一倍

傳「印度支付寶」Paytm正尋選IPO錨定投資者

【有片：埋身擊】紐約期油高位轉向 不宜繼續持有

【李曉佳專欄】明日大嶼會否用完即棄？

小米中東歐5G手機市佔第一 股價最高升近4%