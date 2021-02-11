恒指今早高開372點，短暫收窄至僅升343點後持續向上，臨近尾市升幅擴大至774點，全日高低波幅431點。

恒指收市升735點或3.07%，報24701點，成交金額1053億元，較上日增加1.32%，是10月4日1132.92億元成交後最多；國指升300點或3.57%，報8713點。恒生科技指數收報6172點，升5.21%。

藍籌56隻升，4隻下跌。美團（3690）升9.71%，收報250.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻184點；中海油（0883）跌3.49%，收報8.85元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

恒生科技指數成份股27隻升，1隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報250.8元，升9.71%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報27.8元，跌0.18%。

恒指升穿10天線(24346.02點)，高位24741.28點，逼近20天線(24798.08點)；科指升穿10天線(6104.41點)，高位6185.27點，逼近20天線(6290.93點)。

北水、南水休市，明日回歸，唯明日港股或受風球影響交易活動。

三大指數表現

恒指曾升最多3.23%或774.79點，均是7月29日後最大升幅，今高見24741.28點，是9月23日後最高。收市報價是9月17日後高。

科指曾升最多5.51%或323.12點，均是8月24日後最大升幅，今高見6189.27點，是9月28日後最高。今日收市報價則是9月29日後高。

國指曾升最多3.83%或322.13點，均是7月29日後最大升幅，今高見8734.85點，是9月30日後最高，收市價則是9月30日後收市高。

今早及隔晚消息股表現

小米（1810）中東歐5G手機市佔第一。收報21.35元，升3.89%。

發展北部都會，本地地產股抽升，恒地（0012）曾升近一成，收報32.65元，升7.05%。新世界發展（0017）收報34.6元，升2.98%；新鴻基地產（0016）收報102元，升2.41%；長實集團（1113）收報45.5元，升1.22%；信和置業（0083）收報10.58元，升1.54%。

譚仔國際（2217）上市，定價3.33元。收報3.08元，跌7.51%。

華置（0127）獲甘比每股4元提私有化，涉資19億元。今早曾升最多32.41%，收報3.82元，升31.72%，是6月4日後收市新高。連升6日，累計升0.92元，對上一次連升6日是2019年3月21日。

綠城中國（3900）9個月合同銷售同比增逾6成。收報11.38元，升0.18%。

包浩斯（0483）半年同店銷售跌幅擴大至11%。另，完成出售荃灣倉庫，斥6800萬派特別息每股18.5仙。創52周高，見1.23元，收報1.2元，升2.56%。

越南新冠肺炎疫情好轉，信星鞋業（1170）：正積極研究恢復廠房產能。收報0.85元，升1.19%。

融信中國（3301）首9個月合約銷售額增22%。收報3.9元，升3.45%。

彭博社：仲量聯行售中國業務，較青睞華潤萬象（1209）。收報45.55元，升4.11%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見2.55元，收報2.51元，升3.29%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見8.99元，收報8.6元，跌1.6%；北京控股（0392）創52周高，見32.9元，收報32.05元，無升跌；北控水務（0371）創52周高，見3.6元，收報3.54元，升3.21%；光大水務（1857）創52周高，見2.23元，收報2.14元，跌0.93%；康達環保（6136）創52周高，見1.06元，收報1元，升1.01%；天津創業環保（1065）創52周高，見3.96元，收報3.95元，升1.8%；滇池水務（3768）創52周高，見2.29元，收報2.01元，升3.08%；包浩斯（0483）創52周高，見1.23元，收報1.2元，升2.56%；堡獅龍（0592）創52周高，見1.31元，收報1.27元，升23.3%；中煤能源（1898）創52周高，見6.87元，收報6.73元，升3.22%。

破底股方面

破底股包括，當代置業（1107）創上市新低，見0.47元，收報0.5元，跌5.66%；朝雲集團（6601）創上市新低，見3.8元，收報3.83元，無升跌；FRIENDTIMES（6820）見52周低1.2元，收報1.22元，無升跌；聯康生物（0690）見52周低0.09元，收報0.091元，跌5.21%；星島（1105）見52周低0.73元，收報0.73元，跌6.41%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.98元，無升跌；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，無升跌；南京熊貓電子股份（0553）見52周低3.22元，收報3.3元，升1.54%；萬洲（0288）見52周低5.08元，收報5.3元，升2.71%；冠均國際（1629）見52周低0.69元，收報0.7元，跌4.11%；港通控股（0032）見52周低10元，收報10.3元，升0.78%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.5元，收報23.5元，無升跌；中國高精密（0591）創52周高，見1.22元，見52周低1.22元，收報1.22元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，華置（0127）收報3.82元，升31.72%；晶門半導體（2878）收報0.85元，升26.87%；堡獅龍（0592）創52周高，見1.31元，收報1.27元，升23.3%；兗煤澳洲（3668）收報19.28元，升18.28%；復銳醫療（1696）收報12.18元，升15.12%；栢能集團（1263）收報8.71元，升14.01%；中糧家佳康（1610）收報2.77元，升13.52%；百本醫護（2293）收報1.05元，升12.9%；遠大住工（2163）收報11.7元，升12.5%；中電華大科技（0085）收報0.87元，升11.54%；開拓藥業（9939）收報41.55元，升10.95%。

下跌異動股，包括，意馬國際（0585）收報0.88元，跌20%；第一服務（2107）收報1.37元，跌8.05%；世紀睿科（1450）收報1.7元，跌7.61%；佳兆業（1638）收報1.84元，跌7.54%；佳兆業美好（2168）收報19.1元，跌7.51%；莊園牧場（1533）收報6元，跌6.69%；星島（1105）見52周低0.73元，收報0.73元，跌6.41%；普天通信（1720）收報0.33元，跌5.71%。

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