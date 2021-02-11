利基控股主席單偉彪表示，推進電子化及智能管理已是現今建造業首要的發展項目，很高興材迅亞洲為業界創造先河，於每年高達1200億元的建材採購市場裡，提供首個網上管理及採購平台。利基除率先成為首批客戶之外，更銳意投放資源完及發展eMat建材管理平台，他們有信心eMat會為業界帶來革命性的嶄新氣象。

亞洲聯合基建行政總裁、材迅亞洲創辦人兼主席彭一邦則表示，獲得利基控股投資並成為合作夥伴， 強化材迅亞洲的eMat網上建築物料管理及交易平台， 持續深化建材管理和採購電子化進程，進一步將傳統建築業的工作流程經由科技去推動行業演化。通過是次合作，材迅亞洲將增強與建築行業的友好關係及促進平台持續發展，為整個行業建構一個合適的營運效率體系，致力打造智能管理新世代。

材迅亞洲的eMat網上建築物料管理及交易平台推出，一方面方便承建商作高效率建築物料採購及管理，同時幫助建築物料供應商尋找商機。平台可供供應商於收到系統即時報價通知後，可於 eMat即時投標；透過eMat平台，承建商可與供應商實時溝通；承建商可隨時掌握採購流程及運送進度，大大減低營運成本；以及訂單記錄以電子形式儲存於eMat平台，減少資料遺失和人為失誤的風險。

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