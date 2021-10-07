其指出，今年下半年更投資美國替代蛋白初創公司Plantible Foods及素食文化社交平台abillion。其中Plantible Foods剛完成2700萬美元A輪融資，由Astanor Ventures領投，其他參投機構包括Kellogg家樂氏公司其下創投基金1894 Capital及韓國主要綜合食品公司CJ CheilJedang。

佳民認為，投資Plantible Foods 及abillion，將有助集團探索具前瞻性及可持續發展的食物科技的潛在機遇。此外，集團相信投資Momos可為集團的線上╱線下送餐平台JIA Everywhere的升級帶來潛在的協同效益，為消費者帶來更佳的餐飲外送體驗，推動業務發展。

佳民主席黃佩茵表示，食物科技投資為餐飲行業未來發展的亮點。他們相信，在科技的賦能下，未來能做的還有很多。例如，探討食物科技投資組合為集團現有業務創造協同效應的可行性，將食物科技投資項目融入現有業務，提升更好的營運的效率及享受更大的項目投資回報。同時，集團未來會繼續積極探索與食物科技有關的投資機會，創造更大的商業生態鏈，為股東及集團創造長遠價值。

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