如將新承造按揭保險產生的即時入帳佣金支出調整至分攤入帳藉以與相應的按揭保費收入按貸款年期入帳作匹配的影響，以及撇除香港年金公司的會計虧損後，2021年上半年經調整的除稅後溢利、權益回報率和成本對收入比率分別為3.46億元、6.0%及27.7%。

上半年虧損減少，按證指主要由於新承造按揭保險產生的佣金支出即時入帳，然而有關的保費收入則需根據保單的相關貸款風險按年攤分入帳；以及全資附屬公司香港年金有限公司（香港年金公司）對其年金業務基於精算假設下需要維持審慎法定儲備所引起的會計虧損。

比對2020年上半年業績，會計虧損減少主要由於2020年上半年的不利影響於2021年上半年不再復現，包括按公平值變化計入損益的投資受市場波動所帶來重估價值的影響；以及因港元對美元轉強，令以美元計價資產的重估價值受影響。

香港年金公司內含價值方面，於6月底約為81億元，包括權益總額65億元和預期將來利潤的現值16億元。權益總額包括了期內的資本投入25億元。長遠而言反映年金業務可持續發展。

按揭證券公司資本充足率下降，由去年12月底的37.3%，降至今年6月底的24.7%，但仍高於財政司司長規定的8%最低要求。

旗下全資附屬按證保險公司，和香港年金公司的償付能力充足率分別約為9倍及16倍，遠高於保險業監管局的最低監管要求分別為2倍及1.5倍。

資產負債表方面，今年上半年共購入總值7.9億元的貸款資產（2020年上半年：9億元）及中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」總值207億元的貸款（2020年上半年：143億元）。於2021年6月30日，貸款組合的未償還本金餘額為614億元（2020年12月31日：431億元）。

債券發行方面，上半年發行創紀錄金額的企業債券，總值609億元，未贖回債券為935億元（2020年12月31日：619億元）。

按揭保險計劃方面，新取用按揭保險貸款額為606億港元（2020年上半年：404億港元）

90%的新取用貸款（以貸款額計）用於二手市場物業。

安老按揭計劃方面，批出359宗申請（2020年上半年：254宗），平均物業價值為630萬元，而平均每月年金為19,700元。

香港年金計劃方面，共批出1,654張保單（2020年上半年：987張），總保費金額約16億元（2020年上半年：9億元），而平均每張保單保費金額為952,000元（2020年上半年：934,000元）。

其他報道

綠城第三大股東再售2516萬股 套現2.84億元

中譽集團發盈警 恒大投資蝕逾33億元 已悉售恒汽持股

鄭家純增持有線 邱達昌李思廉疑退出

佳民參與食物科技投資

本港9月外匯儲備資產減少21億至4950億美元

利基600萬元入股亞洲聯合基建旗下網上採購平台

證監會向匯福資產管理發出限制通知

政局利好 恒指升735點 三大指數創逾1個月最大升幅 齊齊跑贏亞洲

內地9月外匯儲備遜預期按月減少0.97%

陸金所香港推優惠 入金1000萬可獲iPhone 13 Pro